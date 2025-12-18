Habilitaron una nueva red de agua potable y mejoró el abastecimiento domiciliario

Quedó habilitada una nueva red de agua potable tras la finalización de obras de infraestructura que demandaron la colocación de más de 200 metros de cañerías distribuidoras. Los trabajos concluyeron pasadas las 18 y permitieron reemplazar antiguos conductos que presentaban reiteradas roturas y generaban constantes inconvenientes en la prestación del servicio.

La intervención se desarrolló sobre calle Ambrosetti y sectores cercanos, donde el estado obsoleto de la red existente ocasionaba pérdidas de agua y baja presión, afectando de manera directa a los vecinos. Con la renovación de las cañerías, se buscó optimizar el funcionamiento del sistema y garantizar una prestación más eficiente y estable.

Según se informó, la nueva red permitirá mejorar el abastecimiento de agua potable a familias que residen en calles Ambrosetti, Sudamérica y Mantegazza, además de zonas aledañas que también se veían perjudicadas por las fallas recurrentes del antiguo tendido. La obra forma parte de un plan de mejoras orientado a fortalecer la infraestructura básica y reducir los reclamos vinculados al servicio.

Concluidos los enlaces de los nuevos conductos con la red pública distribuidora, se indicó que el suministro comenzaría a normalizarse de manera progresiva. A lo largo de las horas posteriores y hasta la madrugada, el abastecimiento fue recuperando niveles adecuados tanto en caudal como en presión, luego de las interrupciones registradas durante la tarde por el desarrollo de los trabajos.

Desde el área técnica señalaron que la renovación de la red permitirá minimizar futuras roturas y cortes, al tiempo que favorecerá un uso más eficiente del recurso. Además, destacaron que este tipo de intervenciones resultan fundamentales para acompañar el crecimiento urbano y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Las autoridades recomendaron a los usuarios dejar correr el agua durante algunos minutos ante posibles turbiedades iniciales y recordaron que el servicio continuaría estabilizándose con el correr de las horas, tras la habilitación definitiva de la nueva red de agua potable.