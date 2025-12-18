REDACCIÓN ELONCE
Se trata de un espacio verde recientemente recuperado, que abrirá sus puertas desde las 9 hasta las 19 horas, con entrada libre y gratuita. Habrá más de 120 stands con emprendedores, patio gastronómico y propuestas para toda la familia.
Se realizará este sábado una Feria Navideña en Parque Natura, un espacio verde recientemente recuperado, que abrirá sus puertas desde las 9 hasta las 19 horas, con entrada libre y gratuita. El predio está ubicado en calle Gobernador Parera 2968, a cuatro cuadras de Newbery, de Paraná.
Gabriel Corcho González, dijo a Elonce que “es la primera feria navideña que vamos a hacer o que encaramos también nosotros acá en Parque Natura, con 12 stands y emprendedores. Por ser la primera estamos satisfechos, inclusive hasta superamos las expectativas”.
El organizador remarcó además la importancia del lugar elegido para el evento. “Estaba quieto, en estado de abandono y se ha recuperado, porque lo han agarrado nuevos propietarios. Queíamos hacer algo en este lugar y se nos ocurrió una feria navideña”, señaló.
En cuanto a la oferta, detalló que quienes se acerquen encontrarán una amplia variedad de productos y servicios: “Habrá gastronómicos, cerveza artesanal, juguetes, ropa, artículos de limpieza, un montón de cosas, lo que se encuentra en una feria, todo nuevo, todo lindo”.
La feria se desarrollará en un entorno natural, pensado para disfrutar en familia. “Es un lugar hermoso, lleno de sombra, un lugar cerrado donde puede venir toda la familia, pueden traer algún silloncito, el mate o ganas de pasarla bien, de escuchar música, de comer algo rico y obviamente de comprar los regalos para toda la familia”, expresó.
Por su parte, Gisela González destacó el trabajo y el compromiso del equipo organizador y el espíritu con el que se preparó el evento. “Le estamos poniendo mucha garra, mucho amor a esta feria. Betiana, que es mi otra compañera, se ha dedicado muchísimo en mantener este predio hermoso”, comentó.
Además de los puestos y la gastronomía, la feria contará con múltiples actividades recreativas. “Estamos muy contentos porque sumamos muchos puestos. La idea es que vengan a pasar un día hermoso. Vamos a tener servicio de buffet, va a haber pelotero para los niños, va a venir Papá Noel”, adelantó.
También se ofrecerán propuestas gratuitas para el público. “Va a haber clases de baile gratuita de Zumba, Zumba con Luz a las 15 y 16 horas. La entrada es gratuita”, agregó. Elonce.com