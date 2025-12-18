 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Con fondos municipales

Repavimentan y optimizan desagües pluviales en un tramo de calle Antonio Crespo

La obra integral contempla drenajes y desagües pluviales, desde avenida Don Bosco hacia el norte. Con la intervención del Municipio y fondos 100% paranaenses, se brinda respuesta a una demanda de los vecinos de la zona y se mejora el tránsito vehicular.

18 de Diciembre de 2025
Imagen de los trabajos.
Imagen de los trabajos. Foto: Municipalidad de Paraná.

La obra integral contempla drenajes y desagües pluviales, desde avenida Don Bosco hacia el norte. Con la intervención del Municipio y fondos 100% paranaenses, se brinda respuesta a una demanda de los vecinos de la zona y se mejora el tránsito vehicular.

Repavimentan y optimizan desagües pluviales en un tramo de calle Antonio Crespo. La obra integral contempla drenajes y desagües pluviales, desde avenida Don Bosco hacia el norte. Con la intervención del Municipio y fondos 100% paranaenses, se brinda respuesta a una demanda de los vecinos de la zona y se mejora el tránsito vehicular.

 

Foto: Municipalidad de Paran&aacute;.
Foto: Municipalidad de Paraná.

 

La obra ejecutada por la Municipalidad abarca tres cuadras con renovación de pavimento, sumado a los desagües pluviales y drenajes que permitirán un mejor escurrimiento del agua cuando se producen precipitaciones abundantes.

 

“Estamos realizando una obra de drenajes y desagües pluviales, que se completa con asfaltado de Antonio Crespo, desde Don Bosco hacia el norte. Teníamos alguna dificultad con los escurrimientos de agua y eso generaba inconvenientes a los vecinos”, expresó el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice.

 

Foto: Municipalidad de Paran&aacute;.
Foto: Municipalidad de Paraná.

 

El funcionario adelantó que la intervención se completará en menos de un mes. “Ha sido una demanda de bastante tiempo y es un sector que tiene un tránsito importante. La idea es concluir lo antes posible y dejarlo en condiciones en lo que atañe a la captación de agua como del sector donde se pavimenta”, dijo.

Temas:

repavimentacion Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso