Organizan venta de empanadas para solventar costos de la Fiesta de Reyes Magos

La Comisión de la Capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro anunció la realización de una gran venta de empanadas con el objetivo de solventar los cuantiosos gastos que demandó la organización de la 62ª Fiesta Provincial de los Reyes Magos, desarrollada en enero pasado en la zona sur de Paraná.

La propuesta solidaria se llevará a cabo el próximo domingo 8 de febrero e incluirá empanadas fritas y al horno, con un valor de $12.000 la docena. Quienes deseen adquirirlas podrán realizar su reserva comunicándose al teléfono 155-431800.

Venta de empanadas - Fiesta de Provincial de Reyes Magos

Desde la comisión indicaron que lo recaudado será destinado a cubrir los costos generados por el festival, que durante sus dos jornadas convocó a unas 12.000 personas y ofreció actividades para toda la familia, con sorteos, espectáculos y propuestas recreativas, manteniendo desde sus inicios el acceso libre y gratuito.

Asimismo, los organizadores expresaron su profundo agradecimiento a todas las personas, instituciones y colaboradores que hicieron posible una nueva edición de esta tradicional celebración popular, que año tras año reúne a miles de vecinos y visitantes.

Finalmente, se informó que el balance del evento ya fue elaborado y que estas acciones solidarias permitirán cerrar el ejercicio económico de la fiesta, garantizando su continuidad en futuras ediciones.