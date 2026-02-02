Comenzó la reconstrucción del camino desde Viale hasta Arroyo Durazno

Comenzó este lunes la mejora de las rutas provinciales 31,33, 34 y 43. Su acondicionamiento abarca zonas productivas de los departamentos Paraná, y Nogoyá. Incluye la construcción de un puente de 60 metros de largo.
Con el objetivo de optimizar la transitabilidad, comenzó la mejora de un camino troncal que se extiende desde el ingreso a Viale por ruta provincial 32 hasta Arroyo Durazno en el límite entre los departamentos Nogoyá con Tala. La obra comprende la construcción de alcantarillas, y un puente de 60 metros sobre el curso hídrico antes mencionado.
El camino secundario de uso productivo y social es paso obligado de una importante comunidad rural que incluye a vecinos, productores, trabajadores de la seguridad y salud, alumnos, docentes, que buena parte del año transitan los más de 64 km que incluye la obra.
En la jornada de hoy, las empresas contratistas comenzaron con las tareas de limpieza y repaso de la vía de comunicación.
"El gobernador Frigerio cumple, al iniciarse hoy la obra que demandará 18 meses de ejecución, con lo prometido en campaña", resaltó el senador provincial Rafael Cavagna, al agregar que "es una obra prioritaria para los departamentos Paraná, Nogoyá y Tala que este Gobierno pudo concretar. Ahora debo controlar que todo se ejecute de modo eficiente".
"Hoy es un día muy importante para el departamento Nogoyá, Paraná y Tala. Es una obra muy gestionada por intendentes, presidentes de comunas y juntas de Gobierno. Será un paso de gran importancia que potenciará el aspecto, económico, educativo, de salud y que permite el arraigo de los vecinos con su lugar de origen", expresó el intendente de Viale, Carlos Weiss, al recorrer los trabajos.
La obra, financiada por la Corporación Andina de Fomento (CAF), tiene un plazo de ejecución de 18 meses, y comprende el enripiado de todo el tramo con un ancho de coronamiento en 6 metros por 0.15 cm de espesor compactado. Debajo se ejecutarán capas de base y sub base granular en 0.20 cm de espesor. Se proyecta tratamiento de la subrasante mediante la incorporación de cal en 0.20 cm de espesor para brindar sustento a las capas de base y coronamiento.
Se estudió el comportamiento hidráulico para mejorar las condiciones de drenaje y a partir del cual se determina la demolición de obras de arte existentes y la construcción de nuevas estructuras de hormigón (alcantarillas transversales y laterales). Se contempla la ejecución de dos alcantarillas aporticadas tipo cajón en el cruce de la R.P. N°31 con el Arroyo Del Medio (Paso Cadenas) y con el Arroyo Capilleras. Se proyecta para el primer cruce una alcantarilla cajón de hormigón compuesta por tres vanos de 4,42 de alto y 6,00 metros de longitud cada uno. Para el segundo paso una alcantarilla cajón de hormigón compuesta por dos vanos de 3,44 de alto y 6.00 metros de longitud cada uno.
Por último, al finalizar el tramo, se proyecta un puente de 60m de longitud sobre el Arroyo Durazno, conformado por 3 luces de 20m cada una.