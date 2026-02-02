Pensaron que era un “empacho”: diagnosticaron cáncer a niño argentino durante sus vacaciones en Brasil

Felipe se descompuso camino a sus vacaciones en Brasil y, tras varios estudios, le detectaron un neuroblastoma con múltiples tumores. Permanece internado en Florianópolis y esperan que se estabilice para trasladarlo al Hospital Garrahan.
Lo que comenzó como un viaje soñado terminó convirtiéndose en una pesadilla para una familia chaqueña. Felipe, un nene de apenas dos años, fue diagnosticado con un cáncer avanzado mientras se encontraba de vacaciones en Brasil junto a su padre y su hermano mayor. El pequeño permanece internado en un hospital de Florianópolis, donde recibe tratamiento oncológico, y su familia aguarda que se estabilice para ser trasladado al Hospital Garrahan, en Buenos Aires.
Felipe había salido el 24 de enero desde Resistencia, Chaco, junto a su papá, Iván Nicolás Adamczuk, de 33 años, y su hermano Valentino, de cinco. El destino era Florianópolis, donde los esperaba su abuela materna. Sin embargo, durante el viaje en micro, el niño comenzó a sentirse mal.
“Pensé que era el estrés del viaje, el haberse separado de la mamá. Él estaba bien, lo traje de vacaciones y fijate cómo está ahora”, relató Iván, conmovido. El primer síntoma fue un fuerte malestar estomacal, "un empacho". El pequeño rechazaba la comida, estaba irritable y no iba al baño, publicó Clarín.
Al llegar a Brasil, lejos de mejorar, su estado empeoró. El 26 de enero, su papá lo llevó a una Unidad de Pronto Atendimento, donde en un primer momento le diagnosticaron un posible trastorno intestinal. Pero el tratamiento no dio resultados.
Un diagnóstico inesperado
Ante la falta de mejoría, Iván regresó a la guardia. Una radiografía mostró una mancha que inicialmente fue atribuida a materia fecal retenida. Sin embargo, el médico de turno decidió derivarlo al Hospital Infantil Joana de Gusmão, en Florianópolis, para estudios más complejos.
“Allí le hicieron análisis de sangre y una tomografía. Apareció una mancha en el tórax. Primero pensaron que podía ser neumonía, pero esa misma noche lo pasaron a terapia intensiva con sospecha de un tumor”, contó su papá.
Tras varios días de estudios, llegó la confirmación: Felipe tiene un neuroblastoma, un tipo de cáncer que afecta principalmente a niños menores de cinco años. Los médicos detectaron múltiples tumores en el tórax, la médula espinal y los huesos orbitales.
“El primero que salió fue en la médula. Ahí nos confirmaron que era un neuroblastoma”, explicó Iván. A partir de ese momento, el niño comenzó a recibir transfusiones de sangre y plaquetas. Con el correr de los días, logró una leve mejoría que permitió su traslado a una sala de oncología.
Esperan el traslado al Garrahan
El objetivo de la familia es que Felipe continúe su tratamiento en el Hospital Garrahan, centro de referencia pediátrica en la Argentina. Para eso, debe estar clínicamente estable y fuerte para soportar un vuelo en avión sanitario.
“Felipe tiene que estar estable para viajar”, indicó su padre, quien es empleado público y trabaja en el Instituto del Deporte de Resistencia. La gobernación de Chaco ya inició gestiones para facilitar el traslado directo del niño junto a su mamá, María de los Ángeles Solís, quien viajó de urgencia desde Resistencia al enterarse del cuadro de su hijo.
Mientras esperan los resultados definitivos de la biopsia, que estarán en unos 10 o 15 días, los médicos iniciarán una quimioterapia general para frenar el avance del tumor.
Solidaridad y acompañamiento
La familia permanece dividida entre el hospital y el lugar donde se hospedan los abuelos maternos. Iván se traslada constantemente entre Canasvieiras y el centro médico, mientras cuida de su hijo mayor.
En medio del dolor, recibieron muestras de apoyo de vecinos, autoridades y familias de distintos puntos del país. Además, iniciaron una campaña solidaria para afrontar los gastos de estadía y traslados.
“El caso conmovió a muchas personas. Muchos papás que no saben lo que puede pasar. Mirá lo que me pasó a mí: estaba bien, lo traje de vacaciones y ahora está luchando por su vida”, expresó Iván, con la voz quebrada.