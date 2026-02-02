Entre Ríos nuevamente en alerta amarillo por calor extremo

Sigue la ola de calor en Paraná y la región

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó un sistema de alertas por temperaturas extremas de calor que alcanza a gran parte del territorio argentino, con diferentes niveles de impacto sobre la salud. El organismo advirtió que las condiciones podrían resultar peligrosas incluso para personas saludables, en el marco de una semana marcada por valores térmicos muy elevados.

Las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, al igual que una parte de Buenos, Córdoba, Santiago del Estero y Chaco están bajo alerta amarilla por temperaturas extremas.

Pronóstico para Paraná

En la ciudad de Paraná, el SMN pronostica una semana marcada por temperaturas elevadas y escasa probabilidad de lluvias.

Para este lunes 2 de febrero, se espera una mínima de 22°C y una máxima de 35°C, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y 0% de probabilidad de precipitaciones. El viento soplará del norte entre 13 y 22 km/h.

El pronóstico extendido para los próximos días indica:

Martes: mínima de 25°C y máxima de 35°C.

Miércoles: mínima de 25°C y máxima de 36°C.

Jueves: mínima de 27°C y máxima de 36°C.

Viernes: mínima de 28°C y máxima de 37°C.

Sábado: mínima de 22°C y máxima de 32°C.

Domingo: mínima de 25°C y máxima de 35°C.

Las condiciones se mantendrán estables, con cielo mayormente nublado y sin lluvias previstas, lo que refuerza el riesgo asociado al calor persistente.

Recomendaciones del SMN

El organismo recomienda mantener una hidratación constante; evitar la exposición al sol entre las 11 y las 17 horas; permanecer en lugares frescos y ventilados y prestar especial atención a niños, personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas.

Se recuerda que el SMN actualiza el sistema de alerta diariamente.