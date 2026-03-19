Empleados de comercio tendrán aumento salarial y suba en las horas extras desde abril

El incremento para empleados de comercio se dará por la incorporación de $100.000 al básico desde abril. La medida impactará también en el cálculo de horas extras.
Los Empleados de Comercio tendrán un aumento en los básicos de todas las categorías a partir de abril de este año y este cambio modificará el piso salarial que se utiliza para calcular las horas extras, lo que incrementará el valor de ese concepto.
El último acuerdo paritario lo firmaron en diciembre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) junto a la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca).
El sindicato que conduce Armando Cavalieri acordó incorporar al básico dos sumas no remunerativas que venían pagándose por separado, lo que representa un total de $100.000 que se sumarán a las escalas salariales.
"El incremento acordado se compone de una suma no remunerativa de $60.000 a otorgarse durante el mes de diciembre del 2025", explicó el texto publicado por el sindicato. Esa misma suma se abonará durante enero, febrero y marzo de 2026.
Luego, en abril de 2026, ese monto se incorporará a las escalas básicas. De esta manera, dejará de ser un concepto aparte en el recibo de sueldo.
El comunicado sumó otro detalle clave. "La suma de $40.000, que debía incorporarse a los salarios básicos del mes de enero 2026, se seguirá otorgando durante los meses de enero, febrero y marzo 2026 incorporándose a las escalas salariales básicas en el mes de abril del 2026".
Esto significa que ambas sumas no remunerativas se absorberán al básico en el mismo mes. El impacto se verá reflejado en los recibos de mayo, que corresponden a la liquidación de abril.
Cálculo de horas extras
Se entiende como hora extra al período en el que el trabajador o trabajadora mercantil prestó servicios por encima de la jornada de convenio. Esta situación aplica al superar la jornada legal de 8 horas diarias o 48 horas semanales.
Esa suma se abona con un recargo del 50% en días hábiles y sábados hasta las 13 horas, o del 100% en sábados después de las 13 horas, domingos y feriados, siempre calculado sobre el salario ordinario.
Para determinar el valor de la hora extra, se suele dividir el sueldo bruto por 30 días y luego por la jornada diaria, generalmente 8 horas. Al aumentar el básico, ese cálculo arroja un valor más alto.
Por la absorción de las dos sumas no remunerativas al básico, el primer concepto registrará una suba automática. Esto beneficia especialmente a quienes realizan horas extras de manera habitual.
El impacto será más notorio en comercios con extensiones horarias o en actividades que requieren mayor disponibilidad durante fines de semana y feriados.
Cuánto cobrará cada categoría
Los montos corresponden a la liquidación de abril, que se pagará en mayo. Están expresados en valores brutos e integran el básico más las sumas fijas vigentes.
Maestranza
Maestranza A: $1.155.795
Maestranza B: $1.158.852
Maestranza C: $1.169.560
Administrativo
Administrativo A: $1.167.268
Administrativo B: $1.171.860
Administrativo C: $1.176.448
Administrativo D: $1.190.218
Administrativo E: $1.201.690
Administrativo F: $1.218.519
Cajero
Cajeros A: $1.171.091
Cajeros B: $1.176.448
Cajeros C: $1.183.333
Personal Auxiliar
Personal Auxiliar A: $1.171.091
Personal Auxiliar B: $1.178.740
Personal Auxiliar C: $1.203.985
Auxiliar especializado
Auxiliar especializado A: $1.180.274
Auxiliar especializado B: $1.194.041
Vendedor
Vendedores A: $1.171.091
Vendedores B: $1.194.044
Vendedores C: $1.201.690
Vendedores D: $1.218.519
Estos valores representan el piso salarial sobre el cual se calcularán las horas extras a partir de abril, lo que marcará una diferencia concreta en los recibos de quienes trabajan jornadas extendidas.
El acuerdo paritario firmado por FAECyS con las cámaras empresarias cierra así la transición de las sumas no remunerativas al básico, una demanda histórica del sector que impacta tanto en el salario de bolsillo como en los aportes jubilatorios y las indemnizaciones.