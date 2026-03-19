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Empleados de comercio tendrán aumento salarial y suba en las horas extras desde abril

El incremento para empleados de comercio se dará por la incorporación de $100.000 al básico desde abril. La medida impactará también en el cálculo de horas extras.

19 de Marzo de 2026
Empleados de comercio con mejora salarial
Empleados de comercio con mejora salarial

El incremento para empleados de comercio se dará por la incorporación de $100.000 al básico desde abril. La medida impactará también en el cálculo de horas extras.

Los Empleados de Comercio tendrán un aumento en los básicos de todas las categorías a partir de abril de este año y este cambio modificará el piso salarial que se utiliza para calcular las horas extras, lo que incrementará el valor de ese concepto.

 

El último acuerdo paritario lo firmaron en diciembre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) junto a la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca).

 

El sindicato que conduce Armando Cavalieri acordó incorporar al básico dos sumas no remunerativas que venían pagándose por separado, lo que representa un total de $100.000 que se sumarán a las escalas salariales.

 

"El incremento acordado se compone de una suma no remunerativa de $60.000 a otorgarse durante el mes de diciembre del 2025", explicó el texto publicado por el sindicato. Esa misma suma se abonará durante enero, febrero y marzo de 2026.

 

Luego, en abril de 2026, ese monto se incorporará a las escalas básicas. De esta manera, dejará de ser un concepto aparte en el recibo de sueldo.

 

El comunicado sumó otro detalle clave. "La suma de $40.000, que debía incorporarse a los salarios básicos del mes de enero 2026, se seguirá otorgando durante los meses de enero, febrero y marzo 2026 incorporándose a las escalas salariales básicas en el mes de abril del 2026".

 

Esto significa que ambas sumas no remunerativas se absorberán al básico en el mismo mes. El impacto se verá reflejado en los recibos de mayo, que corresponden a la liquidación de abril.

 

Cálculo de horas extras

Se entiende como hora extra al período en el que el trabajador o trabajadora mercantil prestó servicios por encima de la jornada de convenio. Esta situación aplica al superar la jornada legal de 8 horas diarias o 48 horas semanales.

 

Esa suma se abona con un recargo del 50% en días hábiles y sábados hasta las 13 horas, o del 100% en sábados después de las 13 horas, domingos y feriados, siempre calculado sobre el salario ordinario.

 

Para determinar el valor de la hora extra, se suele dividir el sueldo bruto por 30 días y luego por la jornada diaria, generalmente 8 horas. Al aumentar el básico, ese cálculo arroja un valor más alto.

 

Por la absorción de las dos sumas no remunerativas al básico, el primer concepto registrará una suba automática. Esto beneficia especialmente a quienes realizan horas extras de manera habitual.

 

El impacto será más notorio en comercios con extensiones horarias o en actividades que requieren mayor disponibilidad durante fines de semana y feriados.

 

Cuánto cobrará cada categoría

 

Los montos corresponden a la liquidación de abril, que se pagará en mayo. Están expresados en valores brutos e integran el básico más las sumas fijas vigentes.

 

Maestranza

Maestranza A: $1.155.795

Maestranza B: $1.158.852

Maestranza C: $1.169.560

 

Administrativo

Administrativo A: $1.167.268

Administrativo B: $1.171.860

Administrativo C: $1.176.448

Administrativo D: $1.190.218

Administrativo E: $1.201.690

Administrativo F: $1.218.519

 

Cajero

Cajeros A: $1.171.091

Cajeros B: $1.176.448

Cajeros C: $1.183.333

 

Personal Auxiliar

Personal Auxiliar A: $1.171.091

Personal Auxiliar B: $1.178.740

Personal Auxiliar C: $1.203.985

 

Auxiliar especializado

Auxiliar especializado A: $1.180.274

Auxiliar especializado B: $1.194.041

 

Vendedor

Vendedores A: $1.171.091

Vendedores B: $1.194.044

Vendedores C: $1.201.690

Vendedores D: $1.218.519

 

Estos valores representan el piso salarial sobre el cual se calcularán las horas extras a partir de abril, lo que marcará una diferencia concreta en los recibos de quienes trabajan jornadas extendidas.

 

El acuerdo paritario firmado por FAECyS con las cámaras empresarias cierra así la transición de las sumas no remunerativas al básico, una demanda histórica del sector que impacta tanto en el salario de bolsillo como en los aportes jubilatorios y las indemnizaciones.

Temas:

empleados de comercio sueldos horas extras
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