Más de 3.000 buques están varados en el Golfo Pérsico

Al menos 20.000 marineros de diversas nacionalidades están varados a bordo de aproximadamente 3.200 petroleros y buques mercantes en el Golfo Pérsico, en las aguas que rodean el estratégico estrecho de Ormuz, cerrado en gran medida por Irán, por primera vez en la historia moderna, en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel.

Ese escenario es el eje central de una reunión de emergencia de la Organización Marítima Internacional (OMI), con sede en Londres, donde se encuentran enfrentados representantes de países que se sitúan en bandos opuestos de este conflicto.

El secretario general, Arsenio Domínguez, dio la voz de alarma en la inauguración de la reunión e instó a los Estados de abanderamiento de los buques detenidos y a los Estados ribereños a "priorizar el apoyo a las tripulaciones en peligro" y a "fomentar su repatriación, siempre que sea posible". Sin embargo, esto es más fácil decirlo que hacerlo, en un contexto donde incluso una declaración conjunta entre los socios de la OMI debe negociarse entre innumerables dificultades.

La palabra clave para Domínguez es "desescalada", un requisito previo para cualquier esperanza de volver a un mínimo de normalidad, empezando por el objetivo declarado de inmediato de reabrir al menos "un corredor naval seguro".

Mientras, los aliados de Washington, especialmente los europeos, optan por no intervenir —o al menos retrasan— la presión ejercida en los últimos días por el presidente Donald Trump respecto a su participación en patrullas militares del tráfico marítimo -que es mucho menor de lo habitual, con no más de 90 buques de carga- a través del estrecho.

Esto se hace para evitar el riesgo de una guerra directa con Teherán.

Por otra parte, entre los miembros del Consejo de la OMI, los países árabes del Golfo, desde la delegación de Arabia Saudita hasta la de Qatar, denuncian la creciente reacción de Irán no solo contra los objetivos militares estadounidenses ubicados en sus respectivos territorios, sino también contra su infraestructura y sus intereses económicos y comerciales vitales, indica la agencia ANSA.

El estrecho de Ormuz, que en circunstancias normales es la principal vía de transporte de una quinta parte de la demanda mundial de petróleo, lleva prácticamente cerrado más de dos semanas, desde la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán.