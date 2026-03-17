Israel anunció que abatió al jefe del Consejo de Seguridad de Irán

El gobierno de Israel informó que, en el marco de ataques selectivos sobre Teherán, murieron Ali Larijani, titular del Consejo de Seguridad Nacional, y Gholam Reza Soleimani, figura destacada de la Guardia Revolucionaria. La ofensiva ocurre en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente, marcado por acciones cruzadas y advertencias de Estados Unidos.

El conflicto sumó un nuevo episodio este martes, luego de que autoridades israelíes confirmaran la muerte de dos dirigentes clave del entramado político y militar iraní durante una serie de bombardeos aéreos en la capital.

De acuerdo con el ministro de Defensa, Israel Katz, uno de los blancos fue Ali Larijani, quien ocupaba la secretaría del Consejo de Seguridad Nacional y era considerado un actor central dentro del régimen. En paralelo, las Fuerzas de Defensa de Israel reportaron también la muerte de Gholam Reza Soleimani, comandante de la milicia Basij, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

Desde el gobierno israelí señalaron que se trató de operaciones “precisas”, sustentadas en inteligencia militar, y afirmaron que estas bajas constituyen “un golpe significativo para los sistemas de mando y control de seguridad iraníes”. Asimismo, anticiparon que continuarán con este tipo de acciones sobre objetivos estratégicos.

Los ataques se dan en medio de una escalada regional. En simultáneo, fuentes de seguridad de Irak reportaron un fuerte ataque con drones y cohetes contra la embajada estadounidense en Bagdad, al que calificaron como uno de los más intensos desde el inicio de la actual crisis.

En ese marco, Israel también confirmó la ampliación de sus operaciones militares fuera de Irán, con bombardeos dirigidos a infraestructura vinculada a Hezbollah en Beirut, lo que refuerza el carácter regional del conflicto y aumenta la preocupación internacional.

Desde Washington, el presidente Donald Trump adelantó que en los próximos días anunciará qué países participarán en la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo. A la vez, cuestionó la falta de respaldo de aliados históricos, mientras que desde Europa y la OTAN tomaron distancia de una eventual intervención.

El escenario se completa con repercusiones económicas significativas. El precio del crudo Brent superó los 100 dólares por barril ante la incertidumbre sobre el suministro energético, en un contexto en el que continúan las restricciones y el bloqueo de internet en Irán, que ya lleva más de dos semanas.