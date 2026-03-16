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Israel destruyó el avión que usaba Alí Khameneí en un aeropuerto de Teherán

El Ejército israelí informó que atacó el aeropuerto de Mehrabad, en Teherán, y destruyó la aeronave que utilizaba el ayatolá Alí Khameneí. “Otro activo estratégico del régimen ha sido debilitado”, indicaron las fuerzas armadas.

16 de Marzo de 2026
Israel destruyó el avión que usaba Alí Khameneí en un aeropuerto de Teherán
Israel destruyó el avión que usaba Alí Khameneí en un aeropuerto de Teherán

El Ejército israelí informó que atacó el aeropuerto de Mehrabad, en Teherán, y destruyó la aeronave que utilizaba el ayatolá Alí Khameneí. “Otro activo estratégico del régimen ha sido debilitado”, indicaron las fuerzas armadas.

El Ejército israelí afirmó este lunes que ha destruido el avión usado por el ayatolá Alí Khameneí, que murió el primer día de la ofensiva de Israel y Estados Unidos a Irán, en un ataque contra el aeropuerto de Mehrabad, en Teherán.

 

La operación militar para destruirlo se desarrolló durante la noche de este lunes con "un ataque preciso", informaron las fuerzas armadas en un comunicado.

Según Israel, la aeronave la usaba el antiguo líder supremo iraní, así como otros altos funcionarios y personal militar de Irán. "Otro activo estratégico del régimen ha sido debilitado", añade la nota.

 

Israel comenzó a bombardear Irán el 28 de febrero, en una operación conjunta con Estados Unidos que mató a Alí Khameneí y otros miembros del régimen iraní.

Dentro de su ofensiva, está atacando objetivos militares, estratégicos y gubernamentales, con ataques que han causado al menos 1.230 muertos según el último recuento oficial iraní, sin actualizar desde hace 11 días.

 

Este domingo, el Ejército israelí dijo que se prepara para una "guerra larga" porque aún tiene miles de objetivos en la diana, al tiempo que negó escasez de interceptores para luchar contra los misiles iraníes.

 

 

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