La Fórmula 1 cancela las carreras en Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente

La temporada 2026 tendrá una pausa de un mes después de la tercera fecha en Japón, el 29 de marzo y los pilotos no tendrán competencia durante abril. Se debe al conflicto bélico en Medio Oriente que se desató tras el ataque de EE.UU e Israel sobre Irán.
La Fórmula 1 confirmó la cancelación de los Grandes Premios en Bahréin y Arabia Saudita, programados en abril, debido al conflicto bélico en Medio Oriente que se desató tras el ataque coordinado de Estados Unidos e Israel sobre Irán.
De esta manera, el calendario 2026 tendrá una pausa de un mes tras la tercera fecha prevista en Japón, del 27 al 29 de marzo. La competencia se reanudará a partir del 1 de mayo con el Gran Premio de Miami.
El comunicado de la F1
A través de un comunicado, tanto la FIA como la F1 confirmaron la cancelación de dos Grandres Premios: Bahréin y Arabia Saudita. La organización aseguró que no hubo medios para reprogramar estas carreras ni posibles sedes de alternativa.
"Debido a la situación actual en Oriente Medio, los Grandes Premios, junto con las rondas de la F2, la F3 y la Academia de la F1, no se celebrarán según lo previsto. Si bien se consideraron alternativas, no se realizarán sustituciones en abril“, dice la publicación oficial.
El calendario de la F1 2026: fechas de los Grandes Premios
- GP de Australia: 6-8 de marzo.
- GP de China: 13-15 de marzo.
- GP de Japón: 27-29 de marzo.
- GP de Baréin: 10-12 de abril. (Cancelado)
- GP de Arabia Saudita: 17-19 de abril. (Cancelado)
- GP de Miami: 1-3 de mayo.
- GP de Canadá: 22-24 de mayo.
- GP de Mónaco: 5-7 de junio.
- GP de Barcelona-Catalunya: 12-14 de junio.
- GP de Austria: 26-28 de junio.
- GP de Gran Bretaña: 3-5 de julio.
- GP de Bélgica: 17-19 de julio.
- GP de Hungría: 24-26 de julio.
- GP de Países Bajos: 21-23 de agosto.
- GP de Italia: 4-6 de septiembre.
- GP de España: 11-13 de septiembre.
- GP de Azerbaiyán: 25-27 de septiembre.
- GP de Singapur: 9-11 de octubre.
- GP de Estados Unidos: 23-25 de octubre.
- GP de México: 30 octubre - 1 noviembre.
- GP de Brasil: 6-8 de noviembre.
GP de Las Vegas: 19-21 de noviembre.
GP de Catar: 27-29 de noviembre.
GP de Abu Dabi: 4-6 de diciembre.