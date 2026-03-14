Crece la tensión en Medio Oriente con nuevos ataques entre EE.UU., Israel e Irán

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán cumplió este sábado dos semanas desde su inicio y continúa generando fuertes repercusiones a nivel global. El conflicto bélico, que se desarrolla en distintos frentes del Medio Oriente, ya impactó en los mercados internacionales con una suba del precio del petróleo por encima de los 100 dólares por barril.

En medio de la creciente tensión, se registraron nuevos ataques y movimientos militares en varios puntos de la región. Entre ellos, la Guardia Revolucionaria iraní bombardeó la embajada de Estados Unidos en Irak, mientras que fuerzas israelíes atacaron una zona del Líbano bajo control del grupo Hezbollah.

La escalada del conflicto mantiene en alerta a la comunidad internacional, que sigue con preocupación el desarrollo de los enfrentamientos y las posibles consecuencias económicas y geopolíticas.

La ONU pide priorizar la vía diplomática

En este contexto, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, afirmó que aún existen alternativas diplomáticas para frenar la expansión del conflicto, especialmente en el frente abierto entre Israel y Hezbollah en el Líbano. Durante una conferencia de prensa realizada en Beirut, el diplomático portugués sostuvo que la solución a la crisis no puede ser militar.

“No existe una solución militar, sino únicamente la diplomacia, el diálogo y la plena aplicación de la Carta de las Naciones Unidas y de las resoluciones del Consejo de Seguridad. Las vías diplomáticas están abiertas”, afirmó Guterres.

El pronunciamiento del jefe de la ONU se produjo en un momento de alta tensión regional, con intercambios de ataques y amenazas que aumentan el riesgo de que la guerra se extienda a nuevos territorios.

Trump pidió apoyo militar internacional

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reclamó este sábado que distintos países envíen buques de guerra al estrecho de Ormuz para garantizar la seguridad del paso marítimo estratégico. A través de una publicación en su red social, el mandatario sostuvo que naciones como China, Francia, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido deberían sumarse a una operación conjunta con Estados Unidos para mantener abierto ese corredor clave para el comercio energético mundial.

“Muchos países, especialmente aquellos afectados por el intento de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz, enviarán buques de guerra junto a Estados Unidos para mantener el estrecho abierto y seguro”, escribió Trump.

El presidente estadounidense insistió además en que su país destruyó “el 100% de la capacidad militar de Irán”, aunque advirtió que Teherán todavía podría realizar ataques puntuales con drones, misiles o minas navales.

Irán niega daños en su principal terminal petrolera

En tanto, el gobierno iraní aseguró que ninguna infraestructura petrolera resultó dañada en la estratégica isla de Kharg, ubicada en el Golfo Pérsico, pese a los ataques estadounidenses registrados en la zona.

El propio Trump había afirmado que instalaciones militares en la isla habían quedado “completamente destruidas”. Sin embargo, autoridades iraníes desmintieron esa versión.

Según informó la agencia Fars, durante el ataque se registraron al menos quince explosiones, pero “ninguna infraestructura petrolera resultó dañada”. El vicegobernador de la provincia de Bushehr, Ehsan Jahaniyan, señaló que las actividades de las compañías petroleras continúan desarrollándose con normalidad y aseguró que el ataque no provocó víctimas entre el personal militar, trabajadores ni residentes.

Explosiones en Jerusalén tras lanzamiento de misiles

Mientras tanto, el conflicto también generó nuevos episodios de violencia directa entre Irán e Israel. Este sábado se escucharon varias explosiones en Jerusalén luego de que el ejército israelí detectara el lanzamiento de misiles desde territorio iraní.

Las fuerzas armadas israelíes informaron en un comunicado que “han identificado misiles lanzados desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel”.

Ante esta situación, los sistemas de defensa antiaérea fueron activados para interceptar los proyectiles y neutralizar la amenaza.

La continuidad de los ataques y la falta de señales claras de desescalada mantienen a la región en una situación de alta incertidumbre, mientras gobiernos y organismos internacionales intentan impulsar negociaciones que permitan frenar el conflicto.