Alerta por temperaturas extremas: Entre Ríos y otras nueve provincias bajo advertencia por calor

La alerta por temperaturas extremas vuelve a encender las alarmas en gran parte del país. Para este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre un escenario de calor intenso que afectará a Entre Ríos y a otras nueve provincias, con impactos que pueden ir desde leves hasta extremadamente peligrosos para la salud.

De acuerdo con el organismo oficial, las temperaturas elevadas se mantendrán durante toda la jornada y podrían extenderse en los días siguientes, dependiendo de la evolución de las condiciones atmosféricas. El mapa de alertas muestra una amplia franja del territorio nacional comprometida por este fenómeno.

Las autoridades recomiendan extremar los cuidados, especialmente en los grupos considerados de riesgo, como niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

Foto: Archivo Elonce.

Provincias bajo alerta amarilla

Dentro del nivel amarillo, que implica un efecto leve a moderado en la salud, se encuentran Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero y Corrientes. En estas zonas, las temperaturas pueden resultar peligrosas principalmente para los sectores más vulnerables de la población. En el caso de nuestra provincia, alcanza a todo el departamento.

Si bien el riesgo es menor en comparación con otros niveles, el SMN advierte que la exposición prolongada al calor puede provocar deshidratación, golpes de calor y malestar general, sobre todo en ambientes poco ventilados.

Ante este panorama, se aconseja evitar la actividad física intensa durante las horas centrales del día, mantenerse hidratado y prestar especial atención a niños y adultos mayores.

Foto: SMN.

Alerta naranja: riesgo moderado a alto

En tanto, bajo alerta naranja, con un efecto moderado a alto en la salud, se encuentran sectores de Neuquén, Río Negro y Chubut. En estas áreas, las temperaturas pueden resultar muy peligrosas, incluso para personas que no presentan factores de riesgo.

El SMN señala que este nivel de alerta implica una mayor probabilidad de consecuencias graves si no se adoptan medidas preventivas adecuadas. La persistencia del calor extremo puede afectar la vida cotidiana, el funcionamiento de los servicios y la salud general de la población.

Las recomendaciones incluyen permanecer en lugares frescos, evitar la exposición directa al sol y consumir abundante agua, aun cuando no se tenga sed.

Nivel rojo: calor extremo y alto impacto

El nivel más preocupante de la alerta por temperaturas extremas es el rojo, que rige para partes de La Pampa, Neuquén y Río Negro. En estas regiones, el calor puede tener un efecto alto a extremo en la salud y afectar a todas las personas, incluso a aquellas consideradas saludables.

Según el SMN, este tipo de eventos representa una situación de emergencia climática, ya que el riesgo de golpes de calor, descompensaciones y otros cuadros severos aumenta considerablemente.