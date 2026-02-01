Febrero comienza con temperaturas en aumento y prevén hasta 36ºC para Paraná

Las temperaturas se mantienen extremadamente elevadas en la parte central y el este del país y, en algunos casos, continúan en ascenso. Esta situación sostiene la intensa ola de calor que afecta a amplios sectores del territorio nacional, con valores térmicos muy por encima de los promedios habituales.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, para este domingo en Paraná se prevé cielo parcialmente a mayormente nublado con marcas térmicas que rondarán entre los 21 y 34ºC con vientos del noreste rotando al noroeste y luego al este.

El lunes se prevé el inicio de una nueva ola de calor, en la que seguirá el ascenso térmico, con mínima de 22°C y máxima de 35°C, cielo mayormente nublado y poco sol, y vientos del norte por la mañana, rotando al noroeste por la tarde noche.

El martes el calor se intensificará, con mínima de 25°C y máxima de 35°C, con cielo mayormente nublado y viento sudeste rotando al noroeste.

Para el miércoles, el SMN estima una mínima de 25°C y máxima de 36°C, cielo parcialmente nublado y vientos del noreste rotando al norte.

El jueves, en tanto, se anuncia cielo algo a parcialmente nublado con temperaturas que rondarán entre los 27 y 36ºC con vientos del noreste rotando al norte.

El pronóstico extendido para Paraná no muestra probabilidades de precipitaciones durante toda la semana, por lo que el calor y la estabilidad dominarán el escenario climático.

Desde el SMN recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, ante las altas temperaturas que se registrarán en la capital entrerriana.

Alerta por calor extremo en Entre Ríos

La alerta por calor extremo rige para los departamentos de Paraná, Diamante, Gualeguay, Victoria, Nogoyá, La Paz y Villaguay, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo advirtió que las condiciones climáticas previstas para los próximos días pueden resultar peligrosas, sobre todo para niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las temperaturas máximas oscilarán entre los 34 y 37 grados, mientras que las mínimas se mantendrán elevadas, superando los 21 grados. Esta combinación de calor intenso y escaso alivio nocturno incrementa el estrés térmico y eleva el riesgo de golpes de calor, deshidratación y otras complicaciones asociadas.

El mapa de alertas del SMN muestra a gran parte del centro y norte entrerriano bajo niveles de advertencia, en un contexto regional marcado por una masa de aire cálido persistente.