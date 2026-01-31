Alerta por calor extremo en Entre Ríos: hay siete departamentos bajo advertencia

La alerta por calor extremo rige para los departamentos de Paraná, Diamante, Gualeguay, Victoria, Nogoyá, La Paz y Villaguay, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo advirtió que las condiciones climáticas previstas para los próximos días pueden resultar peligrosas, sobre todo para niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las temperaturas máximas oscilarán entre los 34 y 37 grados, mientras que las mínimas se mantendrán elevadas, superando los 21 grados. Esta combinación de calor intenso y escaso alivio nocturno incrementa el estrés térmico y eleva el riesgo de golpes de calor, deshidratación y otras complicaciones asociadas.

Foto: Archivo Elonce.

El mapa de alertas del SMN muestra a gran parte del centro y norte entrerriano bajo niveles de advertencia, en un contexto regional marcado por una masa de aire cálido persistente. Además, se prevé baja probabilidad de precipitaciones, lo que dificulta la moderación natural de las temperaturas.

Probabilidad de tormentas para esta noche

Para este sábado por la noche, el área de Paraná y localidades cercanas también estará bajo condiciones de inestabilidad, con chances de tormentas de variada intensidad, según el informe meteorológico actualizado. Si bien no se espera un cambio significativo en la masa de aire cálido, el ingreso de humedad y el avance de un sistema frontal favorecerán el desarrollo de fenómenos convectivos.

Foto: Archivo Elonce.

Las tormentas podrían presentarse de manera aislada a dispersa, aunque algunas podrían ser localmente fuertes, con frecuente actividad eléctrica, caída de granizo y lluvias abundantes en cortos períodos de tiempo. Además, no se descarta la ocurrencia de ráfagas intensas de viento, que en algunos sectores podrían alcanzar los 75 kilómetros por hora, generando posibles inconvenientes en zonas urbanas y rurales.

En cuanto a las precipitaciones, se prevén valores acumulados de entre 40 y 80 milímetros, con posibilidad de que esos registros sean superados de forma puntual.