La Policía Federal detuvo a tres personas por contaminar el Río Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La Policía Federal Argentina desarticuló un foco de contaminación ambiental tras una investigación judicial. Secuestraron muestras tóxicas y detuvieron a tres hombres acusados de arrojar residuos peligrosos.
La Policía Federal Argentina detuvo a tres personas por contaminar el Río Paraná en el marco de una investigación impulsada por el Ministerio de Seguridad Nacional que permitió desarticular un foco de grave daño ambiental. El procedimiento incluyó allanamientos, recolección de pruebas y el secuestro de elementos vinculados a la causa.
El operativo fue llevado adelante por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), a través del área de Delitos Ambientales, tras una orden del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, con intervención de la Secretaría Penal N°2, encabezada por el doctor Agustín Andrés Ocampo.
La investigación se originó a partir de un oficio judicial que solicitaba determinar el origen de un foco contaminante que afectaba un curso de agua con desembocadura directa en el Río Paraná, generando preocupación por su impacto en el ambiente y la salud.
Investigación y hallazgos en los predios
Tras realizar tareas de campo y análisis de la información recolectada, los agentes lograron establecer que en dos predios ubicados en Ingeniero Maschwitz y Campana se arrojaban residuos contaminantes.
Durante los procedimientos, que contaron con el apoyo de las Divisiones Unidad Operativa Federal (DUOF) de Campana y San Nicolás, se recolectaron muestras líquidas y sólidas para su análisis.
Entre los elementos hallados se identificaron hidrocarburos, combustibles y restos de pinturas, sustancias consideradas altamente contaminantes y peligrosas para el ecosistema.
Detenciones y asistencia social
Como resultado de los operativos, fueron detenidos tres hombres mayores de edad, todos de nacionalidad argentina, acusados de estar vinculados a las maniobras ilegales. Además, se procedió al secuestro de sus teléfonos celulares para avanzar con la investigación.
En paralelo, los efectivos detectaron una situación de vulnerabilidad social en la zona, donde una familia compuesta por una pareja y su hija de un año residía en cercanías del foco contaminante, expuesta a condiciones insalubres.
Ante esta situación, intervino la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Escobar, que dispuso la reubicación de las personas afectadas para resguardar su salud.
Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia por infracción a la Ley 24.051, que sanciona el manejo indebido de sustancias contaminantes cuando estas afectan el ambiente y la salud de la población.