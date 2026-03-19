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Más de 300 entrerrianos donaron sangre en colectas desarrolladas en enero y febrero

Desde el Programa Provincial de Hemoterapia destacaron a Elonce el crecimiento de donantes en el inicio de 2026. Confirmaron nuevas jornadas en Cerrito y Paraná e insistieron en la importancia de sostener las donaciones.

19 de Marzo de 2026
Colectas de sangre
Colectas de sangre Foto: archivo

REDACCIÓN ELONCE

Desde el Programa Provincial de Hemoterapia destacaron a Elonce el crecimiento de donantes en el inicio de 2026. Confirmaron nuevas jornadas en Cerrito y Paraná e insistieron en la importancia de sostener las donaciones.

Las colectas externas de sangre en Entre Ríos registraron un crecimiento durante el primer bimestre de 2026, con más de 300 donantes que participaron de las jornadas organizadas en distintos puntos de la provincia.

 

Así lo informó la coordinadora del Programa Provincial de Hemoterapia, Lucrecia Etcheverry, quien destacó a Elonce que la respuesta fue superior a la habitual para esta época del año. “Fue una experiencia distinta porque generalmente nos cuesta mucho enero y febrero, pero este año hubo lugares que nos abrieron las puertas para realizar colectas externas de sangre”, explicó.

Hemoterapia del hospital San Mart&iacute;n (foto Elonce)
Hemoterapia del hospital San Martín (foto Elonce)

Las colectas externas se realizaron en diferentes localidades y continuarán durante marzo. Según detallaron, el cronograma incluye una jornada el 26 de marzo en el Centro de Jubilados de Cerrito, y otra el 27 en el club Olimpia de Paraná.

 

Además, indicaron que existen más de ocho postas fijas en el interior provincial donde se realizan extracciones de manera regular. Desde el programa recomendaron a la población consultar en hospitales locales para conocer días y horarios disponibles.

 

Importancia de donar sangre

 

Desde el Programa Provincial de Hemoterapia remarcaron que la donación de sangre es fundamental para el sistema de salud. “La sangre no se puede fabricar, la única forma de obtenerla es de una persona que solidariamente done”, señalaron.

 

Asimismo, destacaron que cada donación puede beneficiar hasta cuatro personas, ya que se fracciona en distintos componentes utilizados en tratamientos médicos.

 

Requisitos para donar

 

Para donar sangre, se requiere tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buen estado de salud. También es necesario presentar documento de identidad al momento de la extracción. En cuanto a la preparación previa, indicaron que no es necesario concurrir en ayunas, sino que se recomienda un desayuno liviano sin lácteos.

Más de 300 entrerrianos donaron sangre en colectas desarrolladas en enero y febrero

Atención en el Hospital San Martín

 

En Paraná, las donaciones pueden realizarse de lunes a viernes de 7 a 12 en el Hospital San Martín. Etcheverry aclaró que no es necesario solicitar turno previo, ya que la atención es por orden de llegada. "El proceso incluye una entrevista confidencial, la extracción y luego de un desayuno livianito, el donante ya se puede retirar", completó.

 

Necesidad constante de donaciones

 

Desde el programa, Etcheverry remarcó que "la demanda de sangre es permanente". Y, según explicó, "los componentes sanguíneos tienen fecha de vencimiento, por lo que es necesario mantener un flujo constante de donantes". En ese sentido, convocó a la comunidad a sumarse a las colectas y a acercarse a los centros habilitados.

Temas:

colectas externas de sangre donación de sangre Hospital San Martín Hemoterapia
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