Los precios de los autos 0 km bajan por cambios impositivos y menor demanda

En el inicio del año, las ventas en el mercado automotor no arrancaron como se esperaba y los números muestran una pequeña caída respecto de 2025. Esta coyuntura, sumada a cambios impositivos y a nuevos acuerdos, ha hecho que los precios de los 0 km registren una baja.

La principal causa de esta reducción de valores está relacionada con la eliminación del impuesto interno a los autos 0 km. Aunque este cambio principalmente se ve reflejado en modelos de altos precios, ya que el gravamen que quedaba activo impactaba sobre vehículos con precios de listas superiores a los 120 millones de pesos.

Sin embargo, entre las rebajas también figuran modelos que no eran alcanzados por este tributo y el descuento obedece más a una respuesta al freno en las ventas o a nuevas estrategias de cada marca.

Finalmente, el acuerdo de comercio con los Estados Unidos, que permitirá traer hasta 10.000 unidades por año sin pagar el arancel de importación del 35%, también se empieza a reflejar en varias listas oficiales.

Reducción del impuesto al lujo

El año pasado, el gobierno de Javier Milei suspendió la aplicación de la primera escala del impuesto interno, también conocido como “impuesto al lujo”, y redujo el impacto de la segunda del impuesto interno, al llevarla del 35% al 18%.

Se trataba de un tributo que existe desde la década del 90 pero que fue modificado en enero de 2014, cuando Axel Kicillof era ministro de Economía del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Se habían establecido para “defender la industria nacional” y frenar la salida de dólares. Sin embargo, con el tiempo terminó impactando en vehículos fabricados en el país y de gama media.

La reforma laboral aprobada en el Congreso trajo aparejada la eliminación del impuesto al lujo. Y aunque todavía no se haya instrumentado la medida, algo que se espera recién para abril, son varias las empresas que ya anunciaron fuertes rebajas en algunos de sus modelos.

Con la sanción de la reforma laboral el gravamen se ha eliminado. Es decir que para volver a instalar un tributo similar habría que sancionar una nueva ley. Y los resultados ya se empiezan a ver, con bajas promedio que van entre el 12% y el 15%, pero con casos en los que la diferencia llegó hasta el 28%. Aunque hay que tener en cuenta otros elementos.

Por ejemplo, en Ford, que fue la primera empresa en anunciar rebajas, el vehículo que más redujo su valor de venta fue el 4x4 Bronco, que durante febrero tuvo un precio de lista de US$ 100.000 dólares y en marzo pasó a costar US$ 74.000, unos US$ 26.000 menos. Algo parecido sucede con las versiones del Mustang: el Dark Horse (de US$ 97.000 a US$ 75.000) y el GT (de US$ 90.000 a US$ 65.000).

Hay que aclarar que las reducciones de la marca del óvalo son mayores a las esperadas porque también está aplicando un descuento por el acuerdo comercial con los Estados Unidos, que aún falta reglamentarse. Ese convenio contempla un cupo de 10.000 vehículos anuales procedentes del país norteamericano que podrán ingresar al país sin pagar el arancel del 35%.

La otra marca que rápidamente salió a anunciar nuevos cambios fue Toyota, con rebajas en sus modelos altos de gama (Crown y Land Cruiser) y con prácticamente toda la gama de Lexus, su división de lujo.

A partir de allí, la publicación de nuevos precios referidos a la eliminación del impuesto al lujo no cesó. Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche y Volvo, entre otras, anunciaron reducciones de más de 100.000 dólares, según el caso. Varios de estos anuncios empezarán a correr desde abril, una vez que la reforma sea promulgada.

Las otras rebajas

Esos anunciados descuentos en los precios oficiales de venta de los modelos más caros del mercado, generó una expectativa hacia el resto de los vehículos que se venden en la Argentina. Y si bien los autos más económicos del país no van a modificar sus valores de venta por este motivo, sí hubo muchos cambios en distintos segmentos.

Peugeot, por ejemplo, modificó los precios de tres modelos que llegan importados: el 408 pasó de $ 74.650.000 a $ 64.945.500; el 3008 pasó de $ 77.940.000 a $ 66.249.000; y el 5008 pasó de $ 82.230.000 a $ 70.717.800.

Algo igual de notorio pasó con dos modelos de Fiat, ya que el nuevo 600 ahora se vende por $ 39.950.000 (antes, $ 49.340.000); y la pickup Titano base (Endurance 4x2 MT) tiene un precio promocional durante marzo de $ 39.900.000 (antes, $ 50.230.000).

Pero no son los únicos casos. Volkswagen aplicó bajas de precios a varios de sus modelos. Por ejemplo, el Vento GLI fue de $ 77.818.800 a $ 72.746.050; y los Tiguan Life y R-Line tenían precios de lista de $ 84.320.800 y $ 88.748.800 respectivamente que bajaron a $ 77.574.100 y $ 81.647.800. Pero también hay rebajas en la pickup Amarok que promedian un 6% en los valores de lista.

Y aunque todavía resta esperar la definición de nuevos precios por parte de varias marcas, la tendencia a la baja se viene sosteniendo en los últimos meses. Solo de esa manera se explica que haya listas oficiales que no se tocan desde hace cuatro o cinco meses en algunos casos, menciona Clarín.

En este link podés acceder a la lista de precios de todas las marcas de autos 0KM