Cómo estará el tiempo durante los últimos días del verano

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas mayormente estables en Paraná, aunque hacia el inicio del fin de semana podrían registrarse algunas tormentas.
El pronóstico del tiempo en Paraná indica que este jueves se presentará con cielo despejado y condiciones estables, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Se espera una progresiva suba de temperatura, con una máxima cercana a los 30°C y condiciones mayormente algo nubladas durante la mañana, la tarde y la noche. La probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0%, lo que consolida un escenario de tiempo estable.
De acuerdo al informe oficial, el viernes y sábado presentarían características similares, con mínimas en torno a los 21°C y máximas que rondarían entre los 28°C y 30°C. Pero se anuncian lluvias para hacia la noche del viernes y tormentas fuertes para el sábado.
El domingo marcaría un leve descenso térmico, con mínima de 17°C y máxima de 24°C, mientras que el inicio de la próxima semana mostraría valores moderados, con máximas de 23°C y mínimas cercanas a los 19°C tanto lunes como martes.
Frente frío reactivará las tormentas
Según detalla el sitio Meteored, para el resto del país, a partir de este jueves, se espera el avance de un nuevo sistema frontal frío que comenzará a generar lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad en la porción central del país.
El viernes se perfila como la jornada de mayor actividad, con fenómenos que podrían alcanzar intensidad moderada a fuerte en forma localizada. Las provincias más comprometidas incluyen Buenos Aires, Santa Fe, el sudeste de Córdoba, sectores de Entre Ríos y el norte de La Pampa, donde se concentrarían los principales desarrollos convectivos.
Desde el punto de vista meteorológico, la combinación entre el forzante dinámico del frente frío y la disponibilidad de humedad genera condiciones propicias para eventos organizados. Esto podría traducirse en acumulados de lluvia nuevamente significativos en cortos períodos, incrementando el riesgo de excesos hídricos en zonas sensibles.