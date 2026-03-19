Cómo estará el tiempo durante los últimos días del verano

El pronóstico del tiempo en Paraná indica que este jueves se presentará con cielo despejado y condiciones estables, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Se espera una progresiva suba de temperatura, con una máxima cercana a los 30°C y condiciones mayormente algo nubladas durante la mañana, la tarde y la noche. La probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0%, lo que consolida un escenario de tiempo estable.

De acuerdo al informe oficial, el viernes y sábado presentarían características similares, con mínimas en torno a los 21°C y máximas que rondarían entre los 28°C y 30°C. Pero se anuncian lluvias para hacia la noche del viernes y tormentas fuertes para el sábado.

El domingo marcaría un leve descenso térmico, con mínima de 17°C y máxima de 24°C, mientras que el inicio de la próxima semana mostraría valores moderados, con máximas de 23°C y mínimas cercanas a los 19°C tanto lunes como martes.

Frente frío reactivará las tormentas

Según detalla el sitio Meteored, para el resto del país, a partir de este jueves, se espera el avance de un nuevo sistema frontal frío que comenzará a generar lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad en la porción central del país.

El viernes se perfila como la jornada de mayor actividad, con fenómenos que podrían alcanzar intensidad moderada a fuerte en forma localizada. Las provincias más comprometidas incluyen Buenos Aires, Santa Fe, el sudeste de Córdoba, sectores de Entre Ríos y el norte de La Pampa, donde se concentrarían los principales desarrollos convectivos.

Desde el punto de vista meteorológico, la combinación entre el forzante dinámico del frente frío y la disponibilidad de humedad genera condiciones propicias para eventos organizados. Esto podría traducirse en acumulados de lluvia nuevamente significativos en cortos períodos, incrementando el riesgo de excesos hídricos en zonas sensibles.