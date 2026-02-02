Un adolescente fue baleado en La Paz y detuvieron a un joven por el ataque

Un violento episodio ocurrió en la madrugada de este lunes en La Paz, donde un menor de 15 años resultó herido de arma de fuego y debió ser trasladado de urgencia al hospital 9 de Julio de esa localidad; el hecho de sangre se registró en una vivienda ubicada sobre calle Buchardo al 1300, en el barrio Laguna.

Según se informó desde la Jefatura Departamental La Paz, el personal policial fue alertado a través de un llamado a la sala de comando radioeléctrico que daba cuenta de una persona herida por disparos. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el adolescente se encontraba tendido sobre la vereda, con varias heridas sangrantes en la región abdominal y en las piernas.

De inmediato se solicitó una ambulancia, que trasladó al joven al hospital 9 de Julio, donde recibió atención médica por las lesiones sufridas. Hasta el momento, no se brindaron detalles oficiales sobre su evolución.

Detenido en La Paz (foto Policía de Entre Ríos)

A partir de las primeras tareas investigativas realizadas en el lugar del hecho, los uniformados lograron establecer que el presunto autor de los disparos sería un vecino de la zona. Ante esta situación, se dio intervención a la Fiscalía en turno, que ordenó asegurar el domicilio del sospechoso hasta tanto se obtuviera la correspondiente orden judicial.

Posteriormente, el Juzgado de Garantías y Transición local emitió el mandamiento de allanamiento, requisa domiciliaria, secuestro de armas de fuego y cartuchería, además de la detención del sindicado.

El procedimiento arrojó resultado positivo: en el inmueble se secuestraron tres vainas servidas calibre .22 y se procedió a la detención de un joven de 21 años, quien quedó alojado en la Jefatura Departamental La Paz.

Al detenido se le realizaron pruebas de dermotest y quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para esclarecer las circunstancias del ataque.

