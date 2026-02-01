Capturan en Buenos Aires al principal sospechoso del millonario robo en Victoria

La causa por el violento robo ocurrido en Victoria sumó en las últimas horas un avance clave con la detención del presunto autor del hecho en la provincia de Buenos Aires. El operativo fue el resultado de una investigación que se extendió durante varias semanas y que incluyó seguimientos, análisis de pruebas y trabajo coordinado con fuerzas de seguridad de la Capital Federal.

El asalto se había registrado el 24 de enero, alrededor de las 02.30, en una vivienda de calle América, en Victoria, donde dos hombres, uno de ellos armado, redujeron a una familia integrada por cinco personas. Según la reconstrucción, los delincuentes sustrajeron una suma importante de dinero y escaparon rápidamente del lugar.

A partir de ese momento, la División Investigaciones local inició un trabajo de campo para identificar a los responsables.

Pistas, rastreo y un vehículo clave

Durante las tareas investigativas, los efectivos recolectaron testimonios, registros y distintos elementos probatorios tanto en la ciudad como en localidades cercanas como Diamante y Paraná. Ese análisis permitió establecer que los sospechosos se habrían movilizado en un automóvil Renault Logan negro.

El rodado figuraba registrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dato que orientó la pesquisa hacia ese distrito. Con esa información, una comisión de la División Investigaciones de Victoria viajó a la capital del país y articuló acciones con la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Sospechoso por el robo de Victoria. Foto: Departamental Victoria.

El vehículo de interés fue localizado en el barrio porteño de San Cristóbal, lo que reforzó la hipótesis sobre la participación del propietario o de personas vinculadas al mismo.

Allanamiento y detención

Con los datos reunidos, la información fue puesta a disposición del fiscal interviniente, Eduardo Guaita, quien solicitó el exhorto judicial correspondiente para avanzar con medidas procesales fuera de la provincia.

Finalmente, personal de Investigaciones e Inteligencia Criminal, en conjunto con la Policía de la Ciudad, realizó un allanamiento en un domicilio del mencionado barrio. Allí detuvieron a un hombre de 26 años y secuestraron el automóvil señalado en la causa según informó LT39, además de dos teléfonos celulares y una computadora portátil que serán peritados.

El sospechoso fue trasladado posteriormente a Entre Ríos por la Guardia Especial y quedó alojado en la alcaldía de Jefatura Victoria, a disposición de la Justicia.