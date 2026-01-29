 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales En el barrio Segundo Cuartel

Operativo antidrogas en Victoria: incautaron celulares y un cultivo indoor de marihuana

El operativo se realizó en una vivienda por orden del Juzgado de Garantías. Intervino Drogas Peligrosas tras el hallazgo de 18 plantas de Cannabis Sativa, semillas y otros elementos vinculados a la causa.

29 de Enero de 2026
Departamental Victoria.
Departamental Victoria.

El operativo se realizó en una vivienda por orden del Juzgado de Garantías. Intervino Drogas Peligrosas tras el hallazgo de 18 plantas de Cannabis Sativa, semillas y otros elementos vinculados a la causa.

Un allanamiento con resultado positivo se llevó a cabo este miércoles en Victoria, donde personal policial secuestró teléfonos celulares, plantas de cannabis y distintos elementos de interés para la investigación. El procedimiento se concretó en una vivienda ubicada en el Segundo Cuartel de la ciudad, en el marco de una causa que tramita en la Justicia local.

 

La medida fue realizada alrededor de las 14:30, en cumplimiento de un oficio emitido por el Juzgado de Garantías, que autorizó el ingreso al domicilio, la requisa y el secuestro de objetos que pudieran aportar pruebas al expediente.

 

 

Elementos incautados

 

Durante la inspección, los efectivos hallaron dos teléfonos celulares que quedaron a disposición de la causa. Además, constataron la presencia de 18 plantas de la especie Cannabis Sativa, semillas y una balanza de precisión.

 

Según se informó, también se detectó un ambiente acondicionado como invernadero, utilizado para el cultivo de las plantas, lo que motivó la intervención de personal especializado.

 

Allanamiento en el barrio Segundo Cuartel. Foto: Departamental de Victoria.
Allanamiento en el barrio Segundo Cuartel. Foto: Departamental de Victoria.

 

Ante esta situación, se dio participación a la División Drogas Peligrosas, que realizó el secuestro formal de los estupefacientes y continuó con las actuaciones correspondientes.

 

Trabajo coordinado

 

Del operativo participaron además agentes de la Sección Asuntos Judiciales y de la Sección 911 y Video Vigilancia, quienes colaboraron con el procedimiento y la documentación del lugar.

 

 

Las actuaciones continúan bajo la órbita judicial para determinar responsabilidades y avanzar con la investigación iniciada en Victoria, mientras los elementos incautados serán sometidos a peritajes.

allanamiento Victoria
