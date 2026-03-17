UNER alertó sobre la circulación de falsos correos electrónicos y brindó recomendaciones

UNER alertó a la comunidad universitaria sobre la circulación de correos electrónicos fraudulentos, en los cuales se solicitan respuestas para aportar a un sondeo con fines académicos. Las recomendaciones para evitar ser víctima de un fraude.
La Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) alertó a la comunidad universitaria sobre la circulación de correos electrónicos fraudulentos, en los cuales se solicitan respuestas para aportar a un sondeo con fines académicos.
Desde el área de Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) de la UNER se recomendó y solicitó a toda la comunidad universitaria “no interactuar con mensajes de dudosa procedencia, ignorar todo tipo de comunicación que provenga de casillas no oficiales ni institucionales y bloquear remitentes desconocidos, y no ingresar a enlaces o botones”.
En ese sentido, desde la casa de altos estudios brindaron una serie de advertencias de seguridad que manifiestan las evidencias de fraude:
-Dominio falso: es importante destacar que los correos legítimos de nuestra institución llevan el dominio @uner.
-Plataformas externas: el uso de servicios o dominios para solicitar información confidencial o credenciales de inicio de sesión es una táctica común de phishing.
-Errores de redacción: los mensajes presentan errores gramaticales.
Por lo expuesto anteriormente, desde UNER sugirieron las siguientes medidas de seguridad:
-No haga clic en ningún enlace ni descargue archivos adjuntos.
-No proporcione datos personales, contraseñas o información sensible.
-Elimine el mensaje de su bandeja de entrada de forma inmediata.
Finalmente, desde la UNER se recordó además que “todas las comunicaciones oficiales se realizan exclusivamente a través de dominios institucionales propios”.
En función de la gravedad de estos eventos, la Universidad sostuvo que “se tomarán medidas judiciales, con el fin de resguardar a su comunidad académica”.