Identificaron al hombre que falleció cuando circulaba en bicicleta por Paraná

Identificaron al hombre de 78 años que falleció este martes en Paraná cuando circulaba en bicicleta por calle Rosario del Tala al 600. Se trató de Miguel Nolasco Gallegos, con domicilio en calle Los Aromos de esta ciudad.

Un vecino halló al hombre tirado en el suelo y dio aviso a las autoridades; tras la intervención policial, se confirmó que esta persona se encontraba sin signos vitales.

Fuentes policiales confirmaron que un testigo observó al hombre descender de su bicicleta y apoyarse en el árbol, por lo cual, se descartó que se haya tratado de una muerte violenta y el caso fue caratulado como “muerte natural”.

La investigación quedó en manos del fiscal de Delitos Complejos, Laureano Datto. Al lugar acudió personal de la Comisaría Segunda, que tomó intervención en el procedimiento inicial. También trabajaron en el sitio efectivos de Policía Científica para realizar las actuaciones correspondientes.