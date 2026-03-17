 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Identificaron al hombre que falleció cuando circulaba en bicicleta por Paraná

Fuentes policiales confirmaron que un testigo observó al hombre descender de su bicicleta y apoyarse en el árbol, por lo cual, se descartó que se haya tratado de una muerte violenta y el caso fue caratulado como “muerte natural”.

17 de Marzo de 2026
Fallecido en Paraná
Fallecido en Paraná Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Fuentes policiales confirmaron que un testigo observó al hombre descender de su bicicleta y apoyarse en el árbol, por lo cual, se descartó que se haya tratado de una muerte violenta y el caso fue caratulado como “muerte natural”.

Identificaron al hombre de 78 años que falleció este martes en Paraná cuando circulaba en bicicleta por calle Rosario del Tala al 600. Se trató de Miguel Nolasco Gallegos, con domicilio en calle Los Aromos de esta ciudad.

 

Un vecino halló al hombre tirado en el suelo y dio aviso a las autoridades; tras la intervención policial, se confirmó que esta persona se encontraba sin signos vitales.

Fuentes policiales confirmaron que un testigo observó al hombre descender de su bicicleta y apoyarse en el árbol, por lo cual, se descartó que se haya tratado de una muerte violenta y el caso fue caratulado como “muerte natural”.

 

La investigación quedó en manos del fiscal de Delitos Complejos, Laureano Datto. Al lugar acudió personal de la Comisaría Segunda, que tomó intervención en el procedimiento inicial. También trabajaron en el sitio efectivos de Policía Científica para realizar las actuaciones correspondientes.

Murió un hombre mientras circulaba en bicicleta en la vía pública de Paraná

Temas:

Paraná muerto en Paraná muerte natural
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso