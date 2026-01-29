Detuvieron a un sospechoso tras allanamientos por seguidilla de robos en Paraná

En el marco de una causa por robos reiterados bajo la modalidad de ingreso a viviendas de Paraná, personal de la División Robos y Hurtos, dependiente de la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal, llevó adelante este jueves una serie de procedimientos en distintos puntos de la ciudad.

La investigación se orientó a esclarecer hechos cometidos tanto en casas sin moradores como en domicilios con personas en su interior, de donde se sustraían diversos elementos y, en varias oportunidades, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera.

A partir de las tareas investigativas desarrolladas por el personal policial, durante el fin de semana se logró el secuestro de una importante suma de dinero y de objetos presuntamente robados. Este avance permitió identificar a personas vinculadas a los ilícitos y poner en conocimiento de todo lo actuado a la autoridad judicial interviniente.

Con las órdenes correspondientes, se concretaron allanamientos en viviendas ubicadas en calle Soler y en el sector de Pericón Nacional. En esos domicilios se procedió al secuestro de teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa, que quedaron a disposición de la Justicia. Además, en los procedimientos fueron identificadas dos mujeres mayores de edad, familiares del presunto autor de los ilícitos.

Aprehensión del sospechoso

Dando continuidad a las tareas investigativas, y en forma conjunta con personal de la comisaría decimoquinta, se logró la aprehensión de un hombre mayor de edad en inmediaciones del barrio Mosconi, quien estaría directamente vinculado a los hechos que se investigan.

La Fiscalía de la Unidad de Investigación y Litigación dispuso las actuaciones correspondientes, así como el traslado del aprehendido a la División Alcaldía de Tribunales, previo paso por la División Antecedentes Personales y el Galeno Policial en turno.

“Se trata del sujeto que era buscado por el robo de dólares” de una vivienda de calle Jujuy, confirmó a Elonce el jefe de la División Robos y Hurtos, Lisandro Reyes. El comisario confirmó que sospechoso “tiene antecedentes por delitos de la misma índole”. De hecho, esta misma persona también está sospechada por el robo de en un domicilio de calle Colón al 600 y otros hechos delitictivos en jurisdicciones de comisarías segunda, tercera y séptima.

“Restan localizar elementos que habían sido sustraídos por esta misma persona, tanto en ese hecho como en otros anteriores”, indicó el funcionario policial al ser consultado sobre cómo continúan las investigaciones.

La causa continúa en etapa de investigación, mientras se analizan los elementos secuestrados para determinar su vinculación con otros hechos de similares características registrados en la capital entrerriana.