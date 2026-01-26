 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Avances

Continúa la búsqueda del autor de robo en vivienda de Paraná: recuperaron 1.500 dólares y secuestraron un celular

La investigación por un robo ocurrido el fin de semana en una vivienda de Paraná sigue en curso. La Policía secuestró un celular y recuperó 1.500 dólares, mientras el autor permanece prófugo.

26 de Enero de 2026
El autor del robo forzó la puerta y sustrajo varios elementos.
El autor del robo forzó la puerta y sustrajo varios elementos.

REDACCIÓN ELONCE

La investigación por un hecho delictivo cometido el fin de semana pasado en una vivienda de Paraná, dentro de la jurisdicción de Comisaria 10º, continúa avanzando, aunque el autor del robo permanece prófugo.

 

Según se informó, el hecho ocurrió en un domicilio ubicado sobre calle Jujuy, donde una persona identificada ingresó tras forzar una puerta trasera del inmueble y sustrajo un aparato de telefonía celular, una computadora personal tipo notebook y dólares.

Tras la denuncia radicada por la damnificada, personal de la División Robos y Hurtos inició tareas investigativas y de campo que permitieron avanzar en el esclarecimiento del hecho y recuperar parte de los elementos sustraídos.

 

Secuestro de elementos clave

Como resultado de esas tareas, en la jornada de este lunes se logró el formal secuestro del teléfono celular robado, junto con una suma de 1.500 dólares, los cuales fueron incorporados como prueba en la causa que se encuentra en plena etapa investigativa.

Las actuaciones se desarrollan bajo la intervención de la Fiscalía de Investigación y Litigación en Turno, que dispuso las medidas procesales correspondientes y continúa supervisando el avance de la investigación.

 

El autor continúa prófugo

A pesar de los avances logrados, las autoridades confirmaron que el responsable del robo sigue prófugo. En ese marco, se intensificaron las tareas de campo para dar con su paradero y lograr su detención.

Temas:

Robo dólares celular Paraná
Últimas noticias

Noticias destacadas

