Policiales Robo en calle Jujuy

Robó miles de dólares en Paraná, gastó parte del botín y aún no fue detenido

Tras la denuncia, la policía secuestró efectivo, una computadora portátil y rodados comprados recientemente. El jefe de la División Robos y Hurtos confirmó a Elonce que el presunto autor no tiene domicilio fijo.

26 de Enero de 2026
Robo en calle Jujuy.

Tras la denuncia, la policía secuestró efectivo, una computadora portátil y rodados comprados recientemente. El jefe de la División Robos y Hurtos confirmó a Elonce que el presunto autor no tiene domicilio fijo.

Un importante despliegue policial se llevó adelante durante el fin de semana en Paraná tras un robo domiciliario que dejó como saldo la sustracción de dinero en dólares y distintos elementos de valor. Si bien la investigación permitió recuperar casi la totalidad del botín y bienes que habrían sido adquiridos con ese efectivo, el hombre señalado como autor del hecho continúa prófugo.

 

El episodio ocurrió entre la noche del viernes y la madrugada del sábado en una vivienda ubicada sobre calle Jujuy, en jurisdicción de comisaría décima. De acuerdo a la denuncia, desconocidos forzaron una puerta trasera, ingresaron al inmueble y se llevaron un teléfono celular, una computadora portátil y una suma de dinero en moneda extranjera.

 

 

A partir de allí, la División Robos y Hurtos inició tareas investigativas con intervención de Policía Científica.

 

Dinero y bienes recuperados

 

En diálogo con Elonce, el jefe del área, Lisandro Reyes, detalló los avances del procedimiento. “Se logró recuperar 9.800 dólares en efectivo, además de una notebook que había sido denunciada como sustraída”, explicó.

 

Moto comprada con el dinero robado. Foto: Elonce.

 

El funcionario agregó que también se detectaron compras realizadas pocas horas después del hecho. “Se secuestró una motocicleta enduro 0 kilómetro y una bicicleta tipo MTB, que habrían sido adquiridas en comercios de la ciudad con parte del dinero proveniente del robo”, señaló.

 

Según indicó, la computadora fue entregada voluntariamente por una persona que la había comprado sin conocer su procedencia.

 

Dinero recuperado por la Policía.

 

 

Sospechoso identificado y búsqueda

 

La pesquisa permitió identificar a un hombre que no tendría domicilio fijo y que se movilizaría por distintos sectores de la capital entrerriana.

 

“Tenemos individualizado al presunto autor, pero hasta el momento no pudo ser localizado. Se están realizando distintas diligencias para dar con su paradero”, afirmó Reyes.

 

Lisandro Reyes, jefe de la División Robos y Hurto. Foto: Elonce.

 

 

Además, sostuvo que el sospechoso “ya estaría vinculado a otros hechos de características similares”, por lo que no se descartan nuevas medidas judiciales.

 

Durante el domingo se realizaron nuevos procedimientos en la zona este de la ciudad, especialmente en barrio La Milagrosa, mientras la Fiscalía de Investigación y Litigación en turno coordina las actuaciones.

Temas:

Robo policía de entre ríos profugo
