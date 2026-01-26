Piedras Blancas: detienen a tres personas con droga y dinero a la salida de una fiesta

Un procedimiento policial realizado en la noche del domingo dejó como saldo tres personas detenidas y el secuestro de droga a la salida de una fiesta en Piedras Blancas, donde efectivos que prestaban servicio adicional en un evento local detectaron movimientos sospechosos en un grupo de asistentes y decidieron intervenir.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:10, en inmediaciones de la llamada Fiesta de la Playa “El Saucedal”. Según se informó oficialmente, el personal que realizaba tareas de prevención advirtió actitudes evasivas y nerviosismo entre varias personas que se retiraban del predio, por lo que intentó proceder a su identificación.

Fue en ese momento cuando, de acuerdo a la reconstrucción del procedimiento, algunos de los involucrados arrojaron al suelo un envoltorio de nylon transparente. Tras verificar el contenido, los uniformados constataron la presencia de estupefacientes.

Secuestro de sustancias y dinero

Al profundizar la requisa, se incautaron envoltorios fraccionados y trozos compactos de clorhidrato de cocaína, además de flores de cannabis sativa. También se halló una suma importante de dinero en efectivo, distribuida en billetes de distintas denominaciones, elemento que quedó sujeto a investigación para determinar su procedencia.

Ante la situación, se dio intervención inmediata a la Fiscalía en turno y a la División Toxicología, que realizó las pruebas de campo correspondientes para confirmar el tipo de sustancia.

Dinero, droga y dos detenidas en Piedras Blancas. Foto: Departamental de La Paz.

Las actuaciones derivaron en la aprehensión de tres personas mayores de edad, de 34, 26 y 25 años, quienes quedaron supeditadas a una causa por infracción a la Ley Nacional N° 23.737, que sanciona la tenencia y comercialización de drogas. En tanto, un adolescente de 16 años fue notificado y posteriormente entregado a sus progenitores, conforme a las disposiciones judiciales.

Traslado sanitario y custodia

Durante el operativo, uno de los hombres presentó un cuadro compatible con consumo reciente de sustancias, por lo que fue asistido en el nosocomio local y luego derivado al hospital de Hernandarias para una evaluación más compleja. Permaneció con custodia policial hasta recibir el alta médica.

Por su parte, las mujeres detenidas fueron trasladadas a la Jefatura Departamental La Paz, donde quedaron alojadas a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones.