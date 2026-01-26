UADER: inscripciones abiertas en la Facultad de Ciencias de la Gestión con opciones presenciales y virtuales

La UADER mantiene abiertas las inscripciones para ingresar a la Facultad de Ciencias de la Gestión en Paraná, una unidad académica que en los últimos años amplió su oferta y sumó alternativas de cursado que combinan presencialidad y virtualidad. Con más de 16 propuestas entre carreras de grado y pregrado, la institución convoca a quienes estén evaluando iniciar o retomar estudios universitarios de cara al ciclo 2026.

El móvil de Elonce se acercó a la sede para dialogar con parte del equipo académico, que brindó precisiones sobre la propuesta educativa, la modalidad de cursado y los pasos necesarios para completar la inscripción.

La coordinadora general, Florencia Melo, confirmó que el proceso continúa habilitado. “La Facultad tiene abierta desde el año pasado la inscripción a toda la propuesta académica y seguimos en ese proceso. La idea es que el público pueda acercarse y conocer todas las carreras que ofrecemos”, señaló.

Facultad de Ciencia de la Gestión. Foto: Elonce.

Oferta académica y perfil profesional

Desde la institución explicaron que el perfil formativo está orientado a la gestión, la planificación y la organización de proyectos en distintos sectores productivos. La oferta incluye opciones como Comercio Internacional, Marketing, Economía, Turismo, Bibliotecología, Archivología y gestión de servicios gastronómicos, entre otras.

Melo remarcó que buscan formar profesionales con rápida inserción laboral. “Tenemos más de 16 propuestas y muchas están vinculadas directamente con el sistema productivo de la provincia”, indicó.

En esa línea, la subsecretaria académica, Luisina Nenna, destacó la incorporación de instancias a distancia. “El último tramo de las licenciaturas se cursa totalmente virtual y todas las carreras tienen entre un 30 y un 40 por ciento de virtualidad. Eso mejora mucho la accesibilidad, sobre todo para quienes trabajan”, explicó.

Florencia Melo, Luisina Melo y Marisel Molina. Foto: Elonce.

Requisitos y curso de ingreso

El trámite inicial se realiza de manera online a través del sitio web oficial y luego debe validarse la documentación en forma presencial. Para anotarse se solicita DNI y título secundario o constancia en trámite.

Marisel Molina, coordinadora del módulo de Matemática del ingreso, detalló que también existen alternativas para mayores de 26 años sin secundario completo. “Pueden inscribirse todos los que deseen iniciar una carrera. El proceso comienza de manera virtual y después se acredita la documentación en la facultad”, precisó.

Además, desde el 18 de febrero se desarrollará una instancia introductoria para acompañar a los nuevos estudiantes. “Es una bienvenida a la vida universitaria, donde se trabajan derechos, obligaciones y cómo transitar esta etapa”, agregó Nenna.

Las autoridades recordaron que se puede recibir asesoramiento en la sede de Alameda de la Federación 317 y en el aulario de calle El Paracao 990.