 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Convenio

ATER y Uader fomentan espacios de formación práctica para estudiantes universitarios

El convenio fue firmado por el director ejecutivo de ATER, Jesús Korell, y el decano de la Facultad, Daniel Richar. Forma parte de una línea de trabajo conjunta que ambas instituciones vienen desarrollando para fortalecer la articulación entre la universidad pública y la gestión estatal.

12 de Enero de 2026
ATER y Uader fomentan espacios de formación.
ATER y Uader fomentan espacios de formación. Foto: (GPER).

El convenio fue firmado por el director ejecutivo de ATER, Jesús Korell, y el decano de la Facultad, Daniel Richar. Forma parte de una línea de trabajo conjunta que ambas instituciones vienen desarrollando para fortalecer la articulación entre la universidad pública y la gestión estatal.

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) avanza en una nueva iniciativa orientada a promover la formación práctica de estudiantes universitarios y a fortalecer el trabajo técnico que desarrolla el organismo, a partir de un acuerdo con la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).

 

El convenio correspondiente fue firmado por el director ejecutivo de ATER, Jesús Korell, y el decano de la Facultad, Daniel Richar. Forma parte de una línea de trabajo conjunta que ambas instituciones vienen desarrollando para fortalecer la articulación entre la universidad pública y la gestión estatal.

 

A partir de esta iniciativa, pasantes de la licenciatura en Geografía podrán realizar prácticas en áreas técnicas de ATER, especialmente en la Dirección de Catastro, aportando en tareas vinculadas al análisis territorial, la sistematización de información y la elaboración de cartografía, y participando del trabajo cotidiano del organismo en ámbitos relacionados con la gestión pública provincial y el ordenamiento territorial.

 

Desde ATER destacaron que este tipo de acciones permite seguir jerarquizando el trabajo técnico del organismo, al tiempo que genera oportunidades concretas de formación para estudiantes avanzados, favoreciendo el intercambio con la universidad pública y la incorporación de nuevas miradas al trabajo del Estado.

 

La iniciativa forma parte de una política de vinculación institucional orientada a acompañar trayectorias formativas, fortalecer capacidades técnicas y consolidar una gestión tributaria y territorial moderna, eficiente y alineada con las necesidades de la provincia.

Temas:

ATER UADER Estudiantes universidad
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso