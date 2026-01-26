Un hombre murió mientras jugaba al fútbol en una localidad entrerriana

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
El episodio ocurrió en una cancha de fútbol 5 en Nogoyá. El hombre sufrió una descompensación repentina, fue asistido por personal médico y falleció en el lugar.

26 de Enero de 2026
El hombre tenía problemas cardíacos
El hombre tenía problemas cardíacos Foto: Ilustrativa

El episodio ocurrió en una cancha de fútbol 5 en Nogoyá. El hombre sufrió una descompensación repentina, fue asistido por personal médico y falleció en el lugar.

Un hombre de 34 años falleció de manera repentina tras descompensarse mientras participaba de un partido de fútbol en una cancha de fútbol 5 de la ciudad de Nogoyá.

 

Según la información oficial, el hombre se desplomó mientras jugaba y de inmediato fue asistido por personal médico, que realizó las maniobras de reanimación correspondientes. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, se confirmó su fallecimiento en el lugar.

 

Las autoridades intervinientes indicaron que el hombre padecía problemas cardíacos, lo que habría derivado en la descompensación fatal durante la práctica deportiva. De todos modos, se dio intervención a la Justicia para cumplir con las actuaciones de rigor.

 

Tras las diligencias correspondientes, la Justicia local dispuso la entrega del cuerpo a los familiares.

 

Nogoyá descompensación fallecimiento Fútbol
