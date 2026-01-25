Cobró un premio de $685.000 en una sala de juegos y, minutos después, le robaron la cartera

Una mujer, oriunda de la ciudad de Rosario, denunció el jueves la desaparición de su cartera con una importante suma de dinero en efectivo, mientras se encontraba en la sala de juegos de azar de la localidad de Victoria.

La mujer había dejado su cartera sobre una máquina y, al regresar minutos después, advirtió que ya no se encontraba en el lugar. A partir de averiguaciones y del análisis de registros fílmicos del casino, se logró identificar a otra mujer que habría tomado la cartera.

Al ser localizada, la involucrada negó lo sucedido. Sin embargo, ante su falta de colaboración, se decidió darle intervención a la Justicia y realizar las diligencias correspondientes, consignó LT39.

Así se halló entre sus pertenencias una bolsa con la suma de $685.000, monto que coincidía con el dinero denunciado y cuya procedencia no pudo ser justificada por la tenedora. En tanto, la denunciante de la cartera pudo acreditar la cifra exacta por un ticket de cobro por ventanilla del casino. Por disposición judicial, el dinero fue restituido a la damnificada.

En tanto, la mujer acusada -de 62 años y con domicilio en Rosario-, quien se presume siguió de cerca los movimientos de la mujer ganadora para convertirla en víctima, quedó supeditada a la causa, mientras continúa la investigación.

Más noticias