Un jubilado murió tras violento asalto en su vivienda en Buenos Aires

Un jubilado de 74 años murió tras un violento asalto ocurrido durante la madrugada en su vivienda del barrio porteño de Saavedra. Tres delincuentes ingresaron a la casa, redujeron y golpearon a la pareja. La Justicia investiga el hecho y busca a los sospechosos.
Un jubilado de 74 años murió tras un violento asalto ocurrido durante la madrugada de este sábado en su vivienda del barrio porteño de Saavedra, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El hecho se produjo en una casa ubicada sobre calle Núñez al 4000, donde tres delincuentes ingresaron por la fuerza y atacaron a la pareja que residía en el lugar.
Según se informó, el episodio ocurrió alrededor de las 05:28, cuando los asaltantes forzaron la reja de una ventana de la cocina y lograron ingresar al domicilio. Una vez dentro, redujeron al matrimonio y los agredieron físicamente.
De acuerdo a la denuncia, la mujer, de 73 años, fue golpeada y amordazada por los delincuentes. Tras varios minutos, logró desatarse y llamó al 911 para alertar sobre lo sucedido, publicó Infobae.
Intervención policial e investigación
Al arribar al lugar, personal policial y del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) constataron que el jubilado se encontraba sin vida. Hasta el momento, no se precisó si el fallecimiento se produjo como consecuencia directa de la violencia ejercida durante el asalto o por una causa asociada al hecho.
La causa quedó a cargo del magistrado de turno, quien ordenó la intervención de la Brigada de Homicidios de la Policía de la Ciudad para avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias de la muerte y dar con los responsables.
Los tres delincuentes permanecieron prófugos y se continuaron realizando tareas investigativas para su identificación y localización.
Testimonios de vecinos
Vecinos del barrio manifestaron conmoción y preocupación por la inseguridad en la zona. “Estamos bastante preocupados. Hubo varios robos en el barrio, que solía ser tranquilo, pero nunca se habían registrado hechos de esta gravedad”, relató un joven que vive en las inmediaciones.
Otra vecina expresó: “Nos sentimos desprotegidos. En la cuadra ya hubo robos en edificios, incluso trepando rejas para ingresar a departamentos”. En tanto, otra residente indicó que en los últimos años se realizaron denuncias, pero que no obtuvieron respuestas concretas.
Los vecinos señalaron que no creyeron que se tratara de una entradera al azar y advirtieron sobre la presencia frecuente de personas que merodeaban la zona, lo que incrementó la preocupación entre los habitantes del barrio.