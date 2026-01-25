Agredieron a un policía durante un disturbio en el corsódromo

Un incidente se registró durante la madrugada de este sábado en el corsódromo de Santa Elena, departamento La Paz, cuando personal policial que cumplía servicio adicional intervino para restablecer el orden en el interior del predio. El episodio ocurrió alrededor de las 4.55 y terminó con un hombre detenido y un funcionario policial con lesiones leves.

Según se informó desde la Jefatura Departamental La Paz, el personal intervino en primera instancia para retirar del lugar a un joven de 26 años que había arrojado una botella hacia la pista de baile. Mientras se realizaba ese procedimiento, otro individuo se aproximó de manera imprevista y agredió por detrás a un efectivo policial.

Agresión y reducción del agresor

Como consecuencia del ataque, el funcionario sufrió una lesión leve en el lóbulo auricular derecho. Ante la situación y debido a que el contexto comenzaba a tornarse hostil, intervinieron rápidamente otros efectivos policiales y personal de Guardia Especial, quienes lograron reducir al agresor y restablecer el orden en el predio.

Intervención judicial

El hecho fue puesto en conocimiento de la Fiscalía en turno, que dispuso la aprehensión de un hombre de 28 años. El detenido fue examinado por personal médico del hospital local y posteriormente trasladado a la Jefatura Departamental La Paz, donde quedó a disposición de la Justicia por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones leves.

En cuanto al resto de las personas involucradas en el incidente, fueron debidamente identificadas por disposición judicial y luego recuperaron la libertad.

