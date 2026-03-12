La intendenta Romero analizó obras y proyectos junto a su gabinete

Rosario Romero encabezó una nueva reunión de gabinete ampliado donde realizaron un balance de las obras y los proyectos para el primer semestre del año.
La intendenta de Paraná, Rosario Romero, junto a todos los secretarios del gabinete municipal, realizó un balance de las obras y proyectos en marcha y proyectó el trabajo para el primer semestre del 2026. Uno de los principales objetivos es la implementación de la digitalización de los trámites municipales.
“En la reunión de gabinete ampliado, hicimos un balance de las políticas públicas que lleva adelante el Municipio. Analizamos las proyecciones de cada área para el primer semestre del año donde estaremos aplicando el inicio de trámites 100% digitales para despapelizar todos los trámites municipales. Para esto, se capacitará tanto al personal municipal como a los vecinos. Es algo que viene a cuidar el ambiente, con lo que implica dejar de imprimir en papel”, señaló el Jefe de Gabinete, Santiago Halle.
Asimismo, Halle detalló que se abordaron “cuestiones con respecto a la movilidad en la ciudad, entre ellas la implementación del nuevo sistema de transporte urbano y su funcionamiento ante el inicio del ciclo lectivo; obras de contingencia como lo que se está haciendo en barrio Francisco Ramírez, donde se produjo un socavón; la pronta inauguración de la Plaza Borges, entre otras. Todo eso con recursos 100% paranaenses”.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, sostuvo: “Es muy importante ir construyendo y fortaleciendo un modelo de gestión que tiene la conducción de la intendenta Rosario Romero, que se transmite no solo en lo expresado los otros días en la Asamblea Legislativa, sino en los hechos cotidianos. Hay un trabajo mancomunado, articulado entre las distintas secretarías municipales, lo cual nos permite optimizar recursos y llegar, de la mejor manera, con resultados óptimos a los vecinos”.
“Hoy se trabajó en dos líneas de acción. Por un lado, lo vinculado a la despapelización, un objetivo relacionado con el cuidado del ambiente, pero también con lograr una tramitación más ágil, cercana y accesible para los vecinos. Por otro lado, se realizó un relevamiento de las distintas obras que se están llevando adelante en la ciudad, orientadas a darle un perfil distinto a Paraná”, remarcó Ríos.