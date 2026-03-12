San Gustavo celebra 137 años con festival: el detalle de la grilla y los horarios de los colectivos especiales

A partir de las 9, San Gustavo, departamento La Paz, se convertirá en el epicentro de la celebración con un acto oficial, seguido a las 10 por un desfile de las agrupaciones tradicionales por las calles de la localidad. Luego, todos se trasladarán al Polideportivo Municipal, donde al mediodía comenzarán las destrezas criollas y la gran jineteada.

La jineteada contará con montas especiales a cargo de Ramón Córdoba, campeón nacional en Jesús María, y del subcampeón Ulises Daporta, según detalló Cinthia Pérez, responsable del área de Cultura de la localidad.

Por la noche, a partir de las 20, se realizará el gran festival con una amplia grilla artística. “Va a estar participando Ariel El Entrerriano, Rumba Chamamecera, Los del Solar, Pasión Campera, Carlita Aranda, Renacer Herencia, El Vikingo Correa con toda la música del litoral, y llega desde Santa Fe con un show espectacular el gran Coti Hernández. El cierre será a cargo de Los Palmae, bien variadito”, agregó Pérez.

Espacios preparados y emprendedores de la región

El Polideportivo Municipal ya se encuentra acondicionado con un escenario majestuoso y sonido profesional. “Con todo un sonido impresionante para vivir una gran tarde y una gran noche con la jineteada”, afirmó la funcionaria.

El sector de emprendedores y artesanos ya está prácticamente completo, con participantes provenientes de Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. “Estamos preparados para recibir a miles de personas como todos los años”, destacó Pérez.

San Gustavo se ubica a 20 km de La Paz por la ruta 1 y a 70 km de Feliciano, lo que facilita el acceso a visitantes de toda la región. Además, la localidad ofrece actividades culturales y deportivas durante todo el año, como duatlones y talleres culturales, y organiza celebraciones especiales en octubre para las madres de la región.

San Gustavo celebra su historia con actividades para toda la comunidad-ELONCE-12/03/2026

Entradas, transporte y recomendaciones para el público

El público podrá adquirir entradas anticipadas a través de la plataforma Simplepass. “Este año, con la jineteada especial de campeones de Jesús María, se espera aún más público”, explicó Pérez.

Se recomienda llevar reposeras, ya que las puertas del polideportivo abrirán a las 7 para que emprendedores y visitantes puedan ubicarse antes del desfile a las 10. Para quienes lleguen desde La Paz, habrá colectivos especiales. “A las 13 desde la plaza principal va a estar saliendo la empresa Juan cruz y a las 20 va a haber dos servicios de colectivos desde la ciudad de la Paz para llevar directo a la fiesta”, concluyó.