El plan de un empleado de Anses y su novia para quedarse con casi $44 millones

Un trabajador de Anses de Córdoba fue imputado por presunta defraudación contra la administración pública tras detectarse un esquema de cobro duplicado de jubilaciones y pensiones. Según la investigación judicial, habría actuado junto a su pareja utilizando claves de compañeros.
Violando toda confianza en su lugar de trabajo, un empleado de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) de Bell Ville, en el interior de Córdoba, habría utilizado las claves de seguridad de sus compañeros para generar órdenes de pago de jubilaciones y pensiones ya abonadas a sus beneficiarios para cobrarlas por “duplicado”, en complicidad con su novia, y estafar así a su empleadora.
Osvaldo Abel Acuña y su pareja, Silvana Andrea Baudracco, fueron imputados por presunta defraudación en perjuicio de la administración pública nacional y falsificación de documentos públicos. Al ser indagado, Acuña reconoció los hechos, no así su pareja.
La estafa a la Anses
La causa surgió a partir de la denuncia penal presentada en septiembre pasado por la responsable de Anses en Bell Ville ante la Fiscalía Federal a cargo de María Virginia Miguel Carmona (entiende el juez federal de Bell Ville, Sergio Pinto).
Dijo que Acuña habría montado una defraudación millonaria valiéndose de su posición privilegiada de acceso a datos del sistema de gestión de haberes previsionales.
Así, a través de las claves de usuarios de sus compañeros de trabajo, sin que estos supieran, habría generado repagos de beneficios ya abonados a sus titulares.
Una vez elaborados los repagos, Acuña habría falsificado la firma de sus jefes para autorizar el pago en el banco y colocarse –tanto él como su novia- como apoderados de “beneficiarios”.
Luego, Acuña y Baudracco se habrían presentado en el Nación para cobrar por ventanilla los haberes indebidos o duplicados. De este modo, se habrían apoderado de al menos casi 44 millones de pesos.
El interrogante que surgió de forma lógica puertas adentro de la Anses fue desde cuándo habría actuado Acuña como empleado “infiel”. La investigación interna reveló que lo habría hecho desde 2021, de acuerdo con los movimientos del sistema que permitieron “trazar” las operatorias y detectar que la pareja habría falsificado las firmas de jefes de Anses para autorizar tales pagos duplicados.
El escándalo interno en Anses no solo se circunscribió a los montos de la defraudación, sino a la furia de los compañeros de Acuña por haber presuntamente falsificado sus firmas para consumar la estafa.
Baudracco fue la encargada de pedir “disculpas” por mensaje de texto a los compañeros de Acuña o de actuar como “vocera” en nombre de su novio, ya que presuntamente estaba bajo los efectos de medicación y no podía dar la cara personalmente, informó La Voz.
Los compañeros damnificados aportaron las capturas de los mensajes a la fiscal. La acusadora reunió otros elementos de prueba que también serían incriminadores para la pareja.
Un caso anterior en Córdoba
El caso de Acuña quizás recuerde a otro hecho delictivo enrostrado a un empleado público, en este caso, una excajera del Banco Nación.
Incluso, la mecánica (manipular dinero entre sus ropas) fue captada por las cámaras de seguridad internas de la Tesorería de la sucursal del Nación en el Cerro de las Rosas, en Córdoba capital.