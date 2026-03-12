España propuso un reconocido estadio como sede alternativa para la Finalissima ante Argentina

La sede de la Finalissima entre Argentina y España aún no está definida y en las últimas horas surgió una nueva posibilidad para albergar el encuentro. La Real Federación Española de Fútbol propuso que el partido se dispute en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

El encuentro, que enfrentará a los campeones vigentes de América y Europa, está programado para el próximo 27 de marzo. Sin embargo, la organización debió replantear el escenario previsto originalmente para el compromiso.

En principio, la Finalissima estaba programada para jugarse en el estadio Lusail, en Qatar, sede donde la Selección Argentina se consagró campeona del Mundial 2022. El contexto geopolítico en Medio Oriente obligó a buscar una alternativa.

Según informó Olé, dirigentes de la Real Federación Española de Fútbol mantuvieron reuniones con representantes de la UEFA y allí surgió la propuesta de utilizar el estadio del Real Madrid como sede alternativa.

El Bernabéu aparece como principal opción

El estadio Santiago Bernabéu aparece actualmente como el principal candidato para recibir la Finalissima. No obstante, la propuesta todavía debe ser evaluada por la Asociación del Fútbol Argentino y por la Conmebol antes de tomar una decisión definitiva.

Desde el entorno del fútbol argentino consideran que lo ideal sería disputar el partido en una sede neutral. Por ese motivo, aún no está garantizado que la propuesta presentada por España sea aceptada.

Santiago Bernabéu, estadio del Real Madrid. Foto: Archivo.

La posibilidad de que el encuentro se juegue en Madrid implicaría que la selección argentina dispute el partido en condición de visitante.

Otras sedes que fueron analizadas

Durante las conversaciones para reorganizar el evento también surgieron otras alternativas para albergar la Finalissima. Una de las primeras opciones que se analizó fue el estadio de Wembley, en Londres.

Sin embargo, esa posibilidad quedó descartada debido a que en esa misma fecha Inglaterra y Uruguay tienen programado un partido amistoso en ese escenario y las entradas ya se encuentran a la venta.

Otra alternativa que apareció en las negociaciones fue trasladar el encuentro a Miami, en Estados Unidos. No obstante, esa opción tampoco prosperó porque el Hard Rock Stadium estará ocupado por el torneo de tenis Miami Open.