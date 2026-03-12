“La mitad de las camas de terapia intensiva del San Martín se ocupan por traumatismos por accidentes”

REDACCIÓN ELONCE
Desde el Hospital San Martín alertaron que “la mitad de las camas de terapia intensiva están ocupadas por pacientes con traumatismos, principalmente por accidentes de tránsito”. La mayoría de los afectados son jóvenes. “La prevención es el mejor tratamiento”, remarcaron a Elonce.
La mayoría de las camas de terapia intensiva del Hospital San Martín de Paraná están ocupadas por pacientes con traumatismos, en su mayoría derivados de accidentes de tránsito.
Al respecto, el subjefe de la Unidad de Terapia Intensiva, Hernán Giménez, explicó a Elonce que el problema genera una fuerte preocupación dentro del sistema de salud púbico debido a que los casos más frecuentes están vinculados a siniestros viales, muchos de ellos de gravedad.
El profesional señaló que "más de la mitad de las camas de terapia intensiva se encuentran ocupadas por pacientes con distintos tipos de traumatismos por accidente de tránsito, muchos de gravedad, otros con desenlaces muy tristes, fatales, y otros que sobreviven, pero con gran nivel de secuela y que les cambia la vida para siempre".
Accidentes de tránsito y pacientes jóvenes
Las estadísticas reflejan la magnitud del problema. En el hospital San Martín de Paraná, durante 2025 se atendieron 2.067 personas por siniestros viales. De ellas, 1.520 se accidentaron en moto, 76 en bicicleta y 415 en automóvil. Más de la mitad de los pacientes -1.096 casos- tenían entre 15 y 29 años.
“Es gente joven, con todo futuro por delante, que ve trunca su futuro por un accidente”, apuntó el profesional.
Giménez explicó que los pacientes que llegan a terapia intensiva son los que presentan lesiones más graves, y en muchos casos requieren meses de recuperación. Incluso quienes sobreviven pueden sufrir cambios permanentes en su calidad de vida.
El impacto también alcanza a las familias, que atraviesan situaciones de gran angustia durante la internación. “Es un problema que comienza en la calle y muchas veces termina en el hospital, o atraviesa aquí un momento muy crítico. Siempre insisto en este tema porque la situación es realmente muy dura. No solo para el paciente, que en muchos casos está en coma y no alcanza a dimensionar lo que ocurre, sino especialmente para la familia, que atraviesa un momento tremendo. Se produce un quiebre familiar que puede durar mucho tiempo y, además, implica un enorme esfuerzo en términos de insumos, trabajo y recursos que el Estado debe destinar para atender a estos pacientes”, fundamentó el subjefe de la Terapia Intensiva del San Martín.
Uso del casco y prevención
El médico remarcó la importancia de la prevención, especialmente en el uso del casco al conducir motocicletas. Indicó que en la capital provincial el cumplimiento es mayor que en algunas localidades del interior.
Sin embargo, en otras ciudades el uso del casco sigue siendo bajo, lo que aumenta el riesgo de lesiones graves. “En tal ciudad, nadie usa casco y lo vemos porque de esa ciudad siempre nos están mandando un paciente por semana”, apuntó.
También alertó sobre conductas peligrosas como conducir utilizando el celular. “Hoy hay muchas personas que trabajan en moto y, en algunos casos, lo hacen conduciendo de manera imprudente. Por eso pedimos que tengan cuidado, porque sufrir un accidente de este tipo puede cambiarles la vida”, alertó Giménez.
“La prevención es el mejor tratamiento. Muchas veces uno piensa que se trata solo de una persona, pero detrás siempre hay un grupo familiar que debe atravesar la angustia, el dolor y la desazón. Es una situación realmente muy dura”, cerró Giménez.