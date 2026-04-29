Dudas sobre balacera frente a vivienda en Paraná: afirman que los atacantes iban en moto

REDACCIÓN ELONCE
Dos personas denunciaron que fueron atacadas a tiros por motociclistas en Paraná. La Policía secuestró vainas calibre 9 mm y 22, y la Fiscalía ordenó pericias para esclarecer lo ocurrido. Hay dudas sobre la balacera.
El ataque a disparos en Paraná generó una investigación policial este miércoles por la tarde, luego de que vecinos denunciaran detonaciones de arma de fuego frente a una vivienda, ubicada en inmediaciones de calle Coco Herbetta, en la capital entrerriana.
Según las primeras averiguaciones, dos personas manifestaron que fueron atacadas por dos hombres que circulaban en motocicleta, quienes habrían efectuado disparos en su dirección antes de retirarse rápidamente del lugar.
Tras el alerta, efectivos policiales realizaron un operativo en la zona, donde hallaron vainas servidas de distintos calibres y constataron un impacto de bala en un vehículo estacionado frente al domicilio.
Testimonios y primeras pericias
El segundo jefe de la Comisaría Décima de Paraná, Jonathan Brumatti, brindó detalles sobre el procedimiento realizado en el lugar.
“Los chicos que se identificaron como víctimas del ataque a disparos, manifiestan que efectivamente, habían pasado dos personas en moto, de las cuales no quisieron brindar datos, pero mencionaron que los conocían. Esas dos personas habían efectuado detonaciones de armas de fuego hacia ellos”, explicó el comisario en declaraciones a Elonce.
En el relevamiento inicial, los uniformados lograron identificar a los presuntos involucrados y dieron intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso medidas investigativas para avanzar en el caso.
Dudas por los calibres encontrados
Las pericias realizadas por personal especializado arrojaron un dato que generó interrogantes en la investigación. “Se logró establecer que sobre la cinta asfáltica y frente a la vivienda que fue atacada, había dos vainas de calibre 9 mm; mientras que en la vereda se hallaron otras vainas, pero calibre 22, lo cual generó ciertas dudas sobre lo que pasó realmente en esa cuadra”, indicó Brumatti.
A raíz de esta situación, la Fiscalía ordenó la intervención de la Dirección de Policía Científica y la realización de pruebas de dermotest a los involucrados, mientras continúan las diligencias para determinar con precisión la mecánica del hecho.