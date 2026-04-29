Quini 6: 25 apostadores ganaron más de $11 millones en el Siempre Sale y dos son de Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 6.700 millones de pesos.
Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 6.700 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 06-07-43-13-04-19. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $959.232.910.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 32-12-14-05-34-03. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $780.000.000.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 25-01-16-33-08-43. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $3.546.932.522.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 15-06-45-03-38-19. Hubo 25 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $11.580.923,16. Dos son de Entre Ríos.
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 2858 ganadores y cada uno percibirá $54.233,73. Elonce.com