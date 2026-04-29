Se separó Pablo Lescano tras 20 años de relación: su pareja habló de su nueva etapa

REDACCIÓN ELONCE
La separación de Pablo Lescano y Cecilia Calafell conmociona al ambiente tropical tras más de dos décadas de relación y un fuerte mensaje de ella en redes.
La separación de Pablo Lescano volvió a poner en el centro de la escena al líder de Damas Gratis, luego de que se confirmara el final de su relación con Cecilia Calafell tras más de 20 años de historia compartida. Sin declaraciones oficiales del músico, fue ella quien decidió hacer pública su situación personal.
A través de un mensaje en redes sociales, Cecilia expresó el cierre de esta etapa con una reflexión íntima: “Hay momentos que la vida te lleva por diferentes caminos y de todos vamos aprendiendo algo”. En ese mismo texto, profundizó sobre el proceso emocional que atraviesa tras la ruptura dejando en claro que se trata de una decisión atravesada por el crecimiento personal.
“Es tan importante construir, contener, cuidar y sostener como también lo es soltar, abrazar, dejar fluir y que sea lo que tenga que ser”, escribió, marcando una mirada de aceptación sobre el final del vínculo.
Un proceso personal y familiar
En medio de la separación, Cecilia también hizo referencia a su rol como madre y al impacto del tiempo en la dinámica familiar. “Los hijos crecen y vuelan, y quedás vos solita con tus luces y tus sombras”, expresó en uno de los pasajes más comentados de su mensaje.
Finalmente, cerró con una definición que sintetiza su presente: “La vida es una, y ser feliz es una decisión. Hoy me permito fluir”.
Versiones y contexto de la ruptura
La periodista Fernanda Iglesias aportó detalles, señalando que no se trató de un hecho repentino, sino del resultado de un desgaste prolongado en la relación.
“Es una separación fuerte”, sostuvo la panelista, al describir el impacto del quiebre en la pareja. Según trascendidos, habrían existido situaciones acumuladas a lo largo del tiempo que terminaron debilitando el vínculo.
En ese sentido, una frase que circuló en el entorno mediático resumió el trasfondo del conflicto: “Ella le aguantó muchas cositas”, lo que daría cuenta de un proceso previo de tensión que culminó en la decisión final.