Banco Nación lanza un especial de fin de mes con 24 cuotas sin interés en Tienda BNA+

Durante 3 días, del 28 al 30 de abril, los clientes que cobran su sueldo en Banco Nación, podrán acceder a 24 cuotas sin interés en una amplia variedad de productos, desde tecnología hasta artículos para el hogar.
El Banco Nación (BNA) presentó un nuevo especial de fin de mes en su marketplace Tienda BNA+, con una propuesta que apunta a impulsar el consumo mediante financiación extendida. Durante 3 días, del 28 al 30 de abril, los clientes podrán acceder a 24 cuotas sin interés en una amplia variedad de productos, desde tecnología hasta artículos para el hogar.
La iniciativa está dirigida a usuarios que cuenten con tarjetas de crédito Visa o MasterCard de la entidad y busca facilitar compras de mayor valor mediante pagos distribuidos en el tiempo. Este tipo de acciones se volvió clave para quienes necesitan renovar productos sin afectar de forma inmediata su presupuesto.
Además, el beneficio se potencia para un segmento específico de clientes: quienes perciben su sueldo en el BNA pueden acceder a un 20% de descuento adicional, con un tope de reintegro de $15.000. De esta manera, la promoción combina financiación y ahorro directo en una misma operación.
¿Qué se puede comprar en Tienda BNA+ en 24 cuotas sin interés?
En el sitio de comercio electrónico se pueden encontrar múltiples productos, entre los que se podrían destacar los siguientes:
- Aspiradora Robot Gadnic por $129.799
- Smart TV Crystal 4K 55” de Samsung por $1.149.999
- Xiaomi Redmi Note 14 (6GB/128GB) por $887.219
- Yogurtera eléctrica mecánica Tivoli 1,2L por $32.999
- Lavarropas automático inverter de Philco por $950.700
- Sillón de 2 cuerpos Living Box USB por $1.199.900
Además de las 24 cuotas sin interés, Banco Nación ofrece envío gratuito en productos seleccionados. Estos productos reflejan la variedad del catálogo, que incluye desde pequeños electrodomésticos hasta artículos de mayor tamaño y tecnología.
Una oportunidad para financiar compras grandes
La posibilidad de pagar en 24 cuotas sin interés convierte a esta promoción en una de las más fuertes dentro del ecosistema del banco. A diferencia de otros beneficios más acotados, este tipo de financiación permite encarar compras importantes, como electrodomésticos o tecnología, con un impacto mensual mucho más bajo.
Con este especial de fin de mes, el BNA vuelve a apostar por su plataforma digital como canal central para el consumo, combinando beneficios exclusivos, variedad de productos y condiciones de pago accesibles.