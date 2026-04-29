Premios Gardel 2026: un entrerriano entre los nominados en la categoría "Mejor Álbum Urbano"

REDACCIÓN ELONCE
Los Premios Gardel 2026 ya tienen nominados y un joven productor de Chajarí se destaca en la categoría de música urbana.
Los Premios Gardel 2026 anunciaron a sus nominados para la gala que se realizará el martes 26 de mayo, con un total de 53 categorías que reconocen lo mejor de la música argentina. En esta edición, un entrerriano logra destacarse en una de las ternas más competitivas.
Se trata de Mariano Joaquín, joven oriundo de Chajarí, quien participa en la categoría "Mejor Álbum Urbano" por su trabajo en el disco Gotti B, donde produjo las canciones “Señorita” y “Si Te Pinta”.
“Para mí es una alegría enorme poder estar nominado en estos premios y junto a gente tan grande e importante para la cultura de nuestro país”, expresó el productor a Chajaríaldía.
Competencia con grandes figuras
En la categoría de Mejor Álbum Urbano de los Premios Gardel 2026, Mariano Joaquín comparte nominación con artistas consagrados.
Al respecto, el joven destacó: “También compiten en la misma terna artistas como María Becerra, FMK, Milo J e Ysy A”, valorando el nivel de la competencia y el reconocimiento alcanzado.
Un mensaje para los jóvenes
Más allá del logro personal, Mariano Joaquín puso el foco en el impacto que puede tener su nominación. “Con este logro quiero poder promover nuestro arte local, motivar a todos los jóvenes y adultos a luchar por sus sueños”, afirmó.
Y agregó: “Demostrar que no importa de dónde seas, con amor, respeto y dedicación, todo es posible”.
Orgullo entrerriano en la escena nacional
“Yo solo soy un joven de 25 años con una computadora, sueños y mucho hambre”, expresó. Y concluyó: “Me alegra mucho poder llevar mi ciudad a estos lugares, con la esperanza de que en un futuro puedan ser muchos más los artistas que salgan de acá y nos representen en lo más alto”.
Lista de nominados
Álbum del año
Latinaje - Cazzu
No vayas a atender cuando el demonio llama - Lali
La Vida Era Más Corta - Milo J
Cuerpos, vol.1 -Babasónicos
Para quién trabajas vol. I - Marilina Bertoldi
Canción del año
“Advertencia” - Babasónicos
“Niño” - Milo J
“Mejor que vos” - Lali & Miranda!
“Con Otra” - Cazzu
“Favorita” - Angela Torres
“El gordo” - Marilina Bertoldi
“Querida Yo” - Yami Safdie, Camilo
“Fresh”- Trueno
“#Tetas” - Ca7riel & Paco Amoroso
Grabación del año
“In the City” - Charly García, Sting
“Niño” - Milo J
“Mejor que vos” - Lali & Miranda!
Mejor álbum artista rock
Para quién trabajas vol. I - Marilina Bertoldi
El retorno - Santiago Motorizado
El (in) Correcto Uso de la Metáfora - Richard Coleman
Continhuará - Fernando Ruiz Díaz
Novela - Fito Paez
Mejor álbum artista pop
Cuerpo - Olivia Wald
Detalles - Zoe Gotusso
Mi Norte & Mi Sur - Diego Torres
No vayas a atender cuando el demonio llama - Lali
No me olvides - Angela Torres
El Verdadero - Juan Ingaramo
Perfectas - Emilia
Mejor álbum conceptual
Tucumano Soy - Juan Falú
La Vida Era Más Corta - Milo J
Sandro Así - Ariel Ardit
Mejor álbum pop/rock
Polvo de estrellas - Turf
El regreso - Tan Biónica
Los lobos - Estelares
Ya no estoy aquí - Rayos Láser
Alter Ego - Silvestre y la Naranja
Mejor álbum en vivo
Juegue Kuelge - El Kuelgue
Hilda canta Charly 2 (En vivo) - Hilda Lizarazu
Hecho en Jamaica - Vivo Movistar Arena - Nonpalidece
Conociedo Rusia vuelve a casa (en vivo en Buenos Aires) - Conociendo Rusia
Trueno - Red Bull Symphonic- Trueno
Signos 25 años Vivo - Los Nocheros
En vivo Vol. I - Cindy Cats
Escena en vivo - Cruzando el charco
Mejor álbum grupo rock
Divididos - Divididos
Artificios - Indios
A tres días de la Tierra - Eruca Sativa
El club de la pelea I - Airbag
Cuerpos, Vol. I - Babasónicos
Él mató a un policía motorizado Sesión 20 aniversario - Él mató a un policía motorizado
Mejor álbum grupo pop
Nuevo Hotel Miranda! - Miranda!
Vandalos - Bándalos Chinos
4EVER - K4OS
Mejor álbum pop alternativo
Mi año gótico - Emmanuel Horvilleur
Hotcore - Taichu
En el ciber - Benito Cerati
Papota - CA7RIEL & Paco Amoroso
Tanya - Juana Rozas
Mejor álbum rock alternativo
Exultante - Carca
Ceremonia - 1915
Instantáneo - Viva elástico
Quiero que lo yo te diga sea un arma en tu arsenal - Winona Riders
Mejor álbum rock pesado
Vive - Claudo Marciello
Legado - A.N.I.M.A.L
Alto viaje - Corvex
Mejor álbum urbano
Gotti B - Tiago PZK
Quimera - María Becerra
166 (Deluxe) retirada - Milo J
Saturación pop - YSY A
Lamba - FMK
Mejor canción de pop
“Perfecto final” - Conociendo Rusia, Nathy Peluso
“Día del amigo” - CA7RIEL & Paco Amoroso
“El ritmo” - Bandalos chinos
“Favorita” - Angela Torres
“Me gusta” - Miranda!, TINI
“Mejor que vos” - Miranda!, Lali
Mejor canción de rock
“El gordo” - Marilina Bertoldi
“In the City” - Charly García & Sting
“Volarte” - Eruca Sativa
“Pensando en ella” - Dante Spinetta
“Advertencia” - Babasónicos
“Aliados en un viaje” - Divididos
Mejor canción pop rock
“33″ - Lali, Dillom
“#Tetas” - CA7RIEL & Paco Amoroso
“Barry Lindo” - El Kuelgue
“Tus cosas (ft. Airbag)” - Tan Bionica
“Desastres fabulosos” - Conociendo Rusia, Jorge Drexler
Mejor colaboración
“Loco un poco” - Turf, Lali
“Tu misterioso alguien” - Luck Ra, Miranda!
“Campera de cuero” - Los Tabaleros, Las pastillas del abuelo
“Jangadero” - Milo J, Mercedes Sosa
“Mi vida” - Tan Bionica, Andrés Calamaro
“In the City” - Charly García, Sting
“Mejor que vos” - Miranda!, Lali
“Daddy Yankee: BZRP Music Sessions Vol. 0/66 - Bizarrap, Daddy Yankee
“Me gusta” - Miranda!, TINI
“Me contó un pajarito” - Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas
Mejor nuevo artista
María Wolff
Blair
Little Boogie & Stereo
Cindy Cats
Tuli
La Ferni
Sofía de Ciervo
Mía Folino
Las Tussi
Chechi de Marcos
143leti (TN)