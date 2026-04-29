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Premios Gardel 2026: un entrerriano entre los nominados en la categoría "Mejor Álbum Urbano"

Los Premios Gardel 2026 ya tienen nominados y un joven productor de Chajarí se destaca en la categoría de música urbana.

29 de Abril de 2026
Producción musical de un chajariense.
Producción musical de un chajariense.

REDACCIÓN ELONCE

Los Premios Gardel 2026 ya tienen nominados y un joven productor de Chajarí se destaca en la categoría de música urbana.

Los Premios Gardel 2026 anunciaron a sus nominados para la gala que se realizará el martes 26 de mayo, con un total de 53 categorías que reconocen lo mejor de la música argentina. En esta edición, un entrerriano logra destacarse en una de las ternas más competitivas.

 

Se trata de Mariano Joaquín, joven oriundo de Chajarí, quien participa en la categoría "Mejor Álbum Urbano" por su trabajo en el disco Gotti B, donde produjo las canciones “Señorita” y “Si Te Pinta”.

“Para mí es una alegría enorme poder estar nominado en estos premios y junto a gente tan grande e importante para la cultura de nuestro país”, expresó el productor a Chajaríaldía.

 

Competencia con grandes figuras

 

En la categoría de Mejor Álbum Urbano de los Premios Gardel 2026, Mariano Joaquín comparte nominación con artistas consagrados.

Al respecto, el joven destacó: “También compiten en la misma terna artistas como María Becerra, FMK, Milo J e Ysy A”, valorando el nivel de la competencia y el reconocimiento alcanzado.

 

Un mensaje para los jóvenes

 

Más allá del logro personal, Mariano Joaquín puso el foco en el impacto que puede tener su nominación. “Con este logro quiero poder promover nuestro arte local, motivar a todos los jóvenes y adultos a luchar por sus sueños”, afirmó.

Y agregó: “Demostrar que no importa de dónde seas, con amor, respeto y dedicación, todo es posible”.

 

Orgullo entrerriano en la escena nacional

 

“Yo solo soy un joven de 25 años con una computadora, sueños y mucho hambre”, expresó. Y concluyó: “Me alegra mucho poder llevar mi ciudad a estos lugares, con la esperanza de que en un futuro puedan ser muchos más los artistas que salgan de acá y nos representen en lo más alto”.

 

Lista de nominados

Álbum del año

Latinaje - Cazzu

No vayas a atender cuando el demonio llama - Lali

La Vida Era Más Corta - Milo J

Cuerpos, vol.1 -Babasónicos

Para quién trabajas vol. I - Marilina Bertoldi

 

Canción del año

“Advertencia” - Babasónicos

“Niño” - Milo J

“Mejor que vos” - Lali & Miranda!

“Con Otra” - Cazzu

“Favorita” - Angela Torres

“El gordo” - Marilina Bertoldi

“Querida Yo” - Yami Safdie, Camilo

“Fresh”- Trueno

“#Tetas” - Ca7riel & Paco Amoroso

 

Grabación del año

“In the City” - Charly García, Sting

“Niño” - Milo J

“Mejor que vos” - Lali & Miranda!

 

Mejor álbum artista rock

Para quién trabajas vol. I - Marilina Bertoldi

El retorno - Santiago Motorizado

El (in) Correcto Uso de la Metáfora - Richard Coleman

Continhuará - Fernando Ruiz Díaz

Novela - Fito Paez

 

Mejor álbum artista pop

Cuerpo - Olivia Wald

Detalles - Zoe Gotusso

Mi Norte & Mi Sur - Diego Torres

No vayas a atender cuando el demonio llama - Lali

No me olvides - Angela Torres

El Verdadero - Juan Ingaramo

Perfectas - Emilia

 

Mejor álbum conceptual

Tucumano Soy - Juan Falú

La Vida Era Más Corta - Milo J

Sandro Así - Ariel Ardit

 

Mejor álbum pop/rock

Polvo de estrellas - Turf

El regreso - Tan Biónica

Los lobos - Estelares

Ya no estoy aquí - Rayos Láser

Alter Ego - Silvestre y la Naranja

 

Mejor álbum en vivo

Juegue Kuelge - El Kuelgue

Hilda canta Charly 2 (En vivo) - Hilda Lizarazu

Hecho en Jamaica - Vivo Movistar Arena - Nonpalidece

Conociedo Rusia vuelve a casa (en vivo en Buenos Aires) - Conociendo Rusia

Trueno - Red Bull Symphonic- Trueno

Signos 25 años Vivo - Los Nocheros

En vivo Vol. I - Cindy Cats

Escena en vivo - Cruzando el charco

 

Mejor álbum grupo rock

Divididos - Divididos

Artificios - Indios

A tres días de la Tierra - Eruca Sativa

El club de la pelea I - Airbag

Cuerpos, Vol. I - Babasónicos

Él mató a un policía motorizado Sesión 20 aniversario - Él mató a un policía motorizado

 

Mejor álbum grupo pop

Nuevo Hotel Miranda! - Miranda!

Vandalos - Bándalos Chinos

4EVER - K4OS

 

Mejor álbum pop alternativo

Mi año gótico - Emmanuel Horvilleur

Hotcore - Taichu

En el ciber - Benito Cerati

Papota - CA7RIEL & Paco Amoroso

Tanya - Juana Rozas

 

Mejor álbum rock alternativo

Exultante - Carca

Ceremonia - 1915

Instantáneo - Viva elástico

Quiero que lo yo te diga sea un arma en tu arsenal - Winona Riders

 

Mejor álbum rock pesado

Vive - Claudo Marciello

Legado - A.N.I.M.A.L

Alto viaje - Corvex

 

Mejor álbum urbano

Gotti B - Tiago PZK

Quimera - María Becerra

166 (Deluxe) retirada - Milo J

Saturación pop - YSY A

Lamba - FMK

 

Mejor canción de pop

“Perfecto final” - Conociendo Rusia, Nathy Peluso

“Día del amigo” - CA7RIEL & Paco Amoroso

“El ritmo” - Bandalos chinos

“Favorita” - Angela Torres

“Me gusta” - Miranda!, TINI

“Mejor que vos” - Miranda!, Lali

 

Mejor canción de rock

“El gordo” - Marilina Bertoldi

“In the City” - Charly García & Sting

“Volarte” - Eruca Sativa

“Pensando en ella” - Dante Spinetta

“Advertencia” - Babasónicos

“Aliados en un viaje” - Divididos

Mejor canción pop rock

“33″ - Lali, Dillom

“#Tetas” - CA7RIEL & Paco Amoroso

“Barry Lindo” - El Kuelgue

“Tus cosas (ft. Airbag)” - Tan Bionica

“Desastres fabulosos” - Conociendo Rusia, Jorge Drexler

 

Mejor colaboración

“Loco un poco” - Turf, Lali

“Tu misterioso alguien” - Luck Ra, Miranda!

“Campera de cuero” - Los Tabaleros, Las pastillas del abuelo

“Jangadero” - Milo J, Mercedes Sosa

“Mi vida” - Tan Bionica, Andrés Calamaro

“In the City” - Charly García, Sting

“Mejor que vos” - Miranda!, Lali

“Daddy Yankee: BZRP Music Sessions Vol. 0/66 - Bizarrap, Daddy Yankee

“Me gusta” - Miranda!, TINI

“Me contó un pajarito” - Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas

 

Mejor nuevo artista

María Wolff

Blair

Little Boogie & Stereo

Cindy Cats

Tuli

La Ferni

Sofía de Ciervo

Mía Folino

Las Tussi

Chechi de Marcos

143leti (TN)

Temas:

premios gardel 2026 Orgullo entrerriano música urbana producción musical
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