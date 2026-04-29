Temporal dejó pérdidas millonarias en localidad chaqueña y piden ayuda urgente para familias

Un fuerte temporal en el norte de Chaco provocó inundaciones, aislamiento de poblaciones y pérdidas productivas. Productores y vecinos solicitan asistencia urgente ante una situación crítica.
Un intenso temporal azota el norte de Chaco y provoca graves inundaciones en la localidad de Juan José Castelli, donde se registraron más de 500 milímetros de lluvia en los últimos 12 días. La crecida del río Bermejo anegó gran parte de la zona rural, dejó a comunidades aisladas y generó pérdidas productivas aún incalculables.
Entre los afectados se encuentran los productores Walter Detzel y Roberto Benítez, quien meses atrás habían logrado exportar sandías a Uruguay, un hecho histórico para la región. Hoy, su realidad es muy distinta: no pueden acceder a su chacra y estiman que los daños en su producción son significativos.
“Hacía décadas que no se veía un desastre igual”, afirmó Benítez al sitio Bichos de Campo.
Producción devastada y comunidades aisladas
Las inundaciones afectaron cultivos de algodón, maíz, soja y producciones hortícolas, además de provocar pérdidas en el sector ganadero. Muchos productores no lograron retirar a tiempo a sus animales ni cosechar sus cultivos.
La situación también impactó en la vida cotidiana de los habitantes. Miles de familias permanecieron sin energía eléctrica y sin comunicación, mientras que varias localidades y parajes quedaron aislados debido al mal estado de los caminos de tierra.
“Hay pueblos completamente incomunicados y sin luz desde hace más de una semana”, describió Benítez.
Asistencia insuficiente y pedidos de intervención
Frente a la magnitud de la emergencia, vecinos y productores comenzaron a recolectar donaciones para asistir a las familias afectadas. Además, se multiplicaron los centros de evacuados, comedores comunitarios y ollas populares.
En ese contexto, surgieron pedidos para que intervengan fuerzas federales, ante la dificultad de los gobiernos locales y provinciales para responder a la crisis. “No se trata de una cuestión política, sino humanitaria. Necesitamos ayuda para llegar a los lugares más afectados”, expresó el productor.
Una situación que no cesa
El impacto del temporal se extendió a otras localidades del interior chaqueño, como Presidencia Roque Sáenz Peña, Villa Río Bermejito y Pampa del Indio, entre otras.
Mientras continúan las lluvias, la incertidumbre crece entre los habitantes, que advierten que la situación supera lo previsto y requiere una respuesta urgente. “Esto lo veíamos en las películas, pero hoy nos toca vivirlo en carne propia”, lamentó Benítez, al describir el impacto del temporal en su comunidad.