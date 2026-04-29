Champions League: Atlético de Madrid, con presencia argentina, recibe al Arsenal por las semifinales

La Champions League entra en su etapa decisiva con el cruce entre Atlético de Madrid y Arsenal, que se enfrentarán este martes en el partido de ida de las semifinales. El encuentro se disputará desde las 16 en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

El conjunto dirigido por Diego Simeone llega a esta instancia de la Champions League tras dejar en el camino al Barcelona en una serie exigente, mientras que el equipo inglés eliminó a Sporting de Lisboa para meterse entre los cuatro mejores del torneo.

El ganador de esta serie accederá a la final y se medirá ante el vencedor del cruce entre PSG y Bayern Múnich.

Presencia argentina en el Atlético

En el equipo madrileño, la Champions League contará con varios futbolistas argentinos desde el inicio. Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Julián Álvarez aparecen en la formación titular para enfrentar al conjunto inglés.

En tanto, Thiago Almada y Juan Musso estarán como alternativas en el banco de suplentes. La baja confirmada es la de Nicolás González, quien sufrió un desgarro y no podrá disputar ninguno de los partidos de la serie.

El Atlético llega con un presente irregular en sus últimos compromisos, aunque con el impulso de haber alcanzado las semifinales del torneo continental.

Simeone quiere llegar a una nueva final.

El presente del Arsenal

El Arsenal afronta la semifinal de la Champions League en un contexto competitivo en la Premier League, donde pelea el título con el Manchester City. El equipo dirigido por Mikel Arteta viene de vencer a Newcastle y se mantiene en la cima del campeonato inglés.

En el plano internacional, el conjunto londinense logró avanzar tras superar a Sporting de Lisboa en una serie cerrada, en la que se impuso por un global de 1-0.

Para el encuentro en Madrid, el Arsenal presentaría un equipo con nombres como Bukayo Saka, Martin Ødegaard y Gabriel Martinelli en ofensiva.

Hora y detalles del partido

El partido de ida de semifinales de la Champions League entre Atlético de Madrid y Arsenal se jugará este martes a las 16.00, con televisación de ESPN y Fox Sports.

El árbitro designado es el neerlandés Danny Makkelie, mientras que el VAR estará a cargo de Dennis Higler.