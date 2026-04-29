Día de los animales: realizaron una jornada de concientización en barrio San Agustín

En el marco del día de los animales, la Municipalidad de Paraná llevó adelante una jornada de prevención y concientización sobre el cuidado de las mascotas en la Plaza Linares Cardozo, en barrio San Agustín.

La actividad por el día de los animales reunió a vecinos y a estudiantes de distintas instituciones educativas de la zona, quienes participaron de propuestas vinculadas a la tenencia responsable y la salud animal.

Durante la jornada, se desarrollaron tareas de vacunación antirrábica, desparasitación y asesoramiento para la castración de mascotas, además de actividades recreativas destinadas a los más chicos.

Participación de escuelas y vecinos

La directora de Salud y Bienestar Animal, Patricia Schmidt, destacó la convocatoria lograda en el marco del día de los animales. “Concurrieron varias escuelas, más de cinco o seis de la zona, y estuvimos hablando de tenencia responsable, del amor que hay que dar a los animales y de cuidarlos”, expresó.

En ese sentido, explicó que las jornadas permiten abordar distintas problemáticas vinculadas a la salud de las mascotas. “Siempre surge la problemática de la castración, de qué tienen que hacer la gente para inscribirse, para anotarse y sacar un turno”, señaló a Elonce.

Además, indicó que durante la actividad se brindó información para acceder a los servicios municipales. “Asesoramos a la gente para que pueda ingresar y obtener turnos”, agregó.

Directora de Salud y Bienestar Animal, Patricia Schmidt.

Concientización y prevención

Schmidt remarcó la importancia de este tipo de iniciativas en el marco del día de los animales, especialmente frente al crecimiento de la población animal en la vía pública. “Cada vez hay más animales en la calle y no podemos controlar la sobrepoblación”, sostuvo.

También explicó que la castración cumple un rol clave en la prevención de enfermedades. “Mediante la castración prevenís tumores de mamas, infecciones en útero y tumores testiculares en los machos”, detalló.

En cuanto a los números de intervenciones, indicó que mensualmente se realizan alrededor de 800 castraciones, con un promedio diario que varía según la demanda.

Actividades para la comunidad

La jornada por el día de los animales incluyó también propuestas recreativas y educativas para los chicos, con la participación activa de las escuelas.

Durante el cierre, se realizaron sorteos y entrega de obsequios vinculados al cuidado de las mascotas, en una actividad que combinó concientización, servicios y participación comunitaria.