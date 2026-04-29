Manuel Adorni está en el Congreso para brindar el informe de gestión 

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afronta este miércoles en el Congreso su primer informe de gestión desde que asumió en su cargo en reemplazo de Guillermo Francos. El funcionario se encuentra citado a las 10:30 en la Cámara de Diputados en una sesión clave tanto para el oficialismo como para la oposición.

Adorni llegó pasadas las 8 al palacio legislativo. En la previa de su exposición, el jefe de Gabinete mantendrá una reunión con el presidente de la cámara de Diputados, Martín Menem. Por su parte, tanto el Presidente como el resto de los ministros asistirán para brindar una imagen de apoyo.

Según adelantaron fuentes oficiales, la presentación inicial de Adorni se extenderá por aproximadamente una hora. Luego cada bloque tendrá un tiempo determinado para hacer preguntas al funcionario en relación al tamaño del bloque; el peronismo hablará al final. En total los opositores tendrán 4 horas para plantear sus dudas.

El jefe de Gabinete utilizará su discurso para destacar los “logros económicos del gobierno de Milei, como la estabilidad macroeconómica, la baja de la inflación y el superávit, así como también las reformas estructurales ya realizadas y las que aún quedan pendientes”.

La oposición presentó por escrito más de 4.800 preguntas y desde el Poder Ejecutivo contestaron formalmente por escrito 2.100. Según explicaron, el 20% giró en torno a temas económicos (deuda, FMI, reservas, dólar), 16% sobre la actividad económica (producción, industria, pymes, consumo), 15% el área de salud (medicamentos, hospitales, prestaciones), 13% sobre seguridad, 13% sobre energía y subsidios, 12% sobre políticas sociales, 12% sobre la Justicia, 9% sobre la Seguridad Social, 8% sobre Defensa, 6% sobre educación y apenas 5% sobre temas personales y judiciales, como la causa $LIBRA, los viajes privados de Adorni y las denuncias vinculadas a sus propiedades.

Llegada del Presidente al Congreso