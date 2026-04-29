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Policiales Susto por un auto en llamas en Paraná

Se incendió un auto mientras circulaba en Paraná y vecinos lograron apagar el fuego

Un vehículo registró un principio de incendio mientras circulaba por calles Miguel David y Artigas. El fuego fue controlado por automovilistas con matafuegos y no se registraron heridos. Una embarazada demandó asistencia debido al estado de nerviosismo, supo Elonce.

29 de Abril de 2026
Susto por un auto en llamas en Paraná
Susto por un auto en llamas en Paraná Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Un vehículo registró un principio de incendio mientras circulaba por calles Miguel David y Artigas. El fuego fue controlado por automovilistas con matafuegos y no se registraron heridos. Una embarazada demandó asistencia debido al estado de nerviosismo, supo Elonce.

Un principio de incendio afectó a un automóvil Ford Ka mientras circulaba por calles Miguel David y Artigas durante la mañana de este miércoles en Paraná; vecinos lograron apagarlo con matafuegos y el accidente, afortunadamente, no dejó personas heridas.

 

Según se informó a Elonce, el fuego se originó por una pérdida de combustible en un vehículo que circulaba por la zona. El combustible derramado se encendió y generó llamas que se extendieron sobre la calzada. El fuego también afectó a una camioneta Ford Ranger que circulaba detrás del automóvil, aunque no se registraron daños de consideración.

Un auto se incendió en Paraná y el fuego fue sofocado por conductores

Intervención de automovilistas

 

Ante la situación, conductores y vecinos que se encontraban en el lugar detuvieron su marcha y utilizaron matafuegos para controlar el incendio. De hecho, el camarógrafo y la movilera de Elonce, Gastón Vera y Eliana Sánchez, también asistieron a las tareas de emergencia debido a que el móvil transitaba detrás del rodado siniestrado.

 

De acuerdo a los testimonios, fueron necesarios al menos cuatro equipos para sofocar las llamas y evitar que el fuego se expandiera.

Incendio de un veh&iacute;culo en Paran&aacute; fue controlado por automovilistas con matafuegos (foto Elonce)
Incendio de un vehículo en Paraná fue controlado por automovilistas con matafuegos (foto Elonce)

El accionar inmediato permitió controlar el fuego antes de la llegada de los bomberos.

 

Asistencia médica a embarazada

 

Como consecuencia del episodio, una embarazada que se encontraba en la camioneta fue asistida por personal de emergencias y trasladada a un hospital San Martín por un cuadro de nerviosismo.

 

No se reportaron lesiones de gravedad como consecuencia del incidente.

 

Recomendaciones y prevención

 

Bomberos indicaron que ante este tipo de situaciones es importante no abrir el capó del vehículo en llamas, ya que puede generar una explosión. También recomendaron desconectar la batería una vez controlado el fuego para evitar riesgos eléctricos.

El episodio fue controlado rápidamente gracias a la intervención de personas que se encontraban en el lugar.

Temas:

Incendio vehículo Paraná bomberos emergencia
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